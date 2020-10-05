  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık İspanyol gribi pandemisi, 1. Dünya savaşı ile bağlantılı mı?
Sağlık

İspanyol gribi pandemisi, 1. Dünya savaşı ile bağlantılı mı?

I. Dünya Savaşı’nın sonuna yaklaşmışken, 1918’de tüm dünya H1N1 gribiyle bir kez daha sarsıldı. Grip salgınında, dünya nüfusunun yaklaşık üçte biri enfekte olurken en az 50 milyon kişi hayatını kaybetti. Peki İspanyol gribi neden bu denli ölümcül oldu? Araştırmacılar bu sorunun cevabını, o dönemde anormal seyreden iklimde aradı.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 20:59:00 -
İspanyol gribi pandemisi, 1. Dünya savaşı ile bağlantılı mı?

Geçen hafta GeoHealth dergisinde yayımlanan araştırmada bilim insanları, hava durumundaki aşırı anomalilerin reaksiyonlarını inceledi. Bu etkilerin, I. Dünya Savaşı’nda kayıpların artmasına yol açtığı; savaş sonrasında da gribin yayılmasına ve şiddetinin artmasına ortam hazırladığı keşfedildi.

Alplere ait bir buz çekirdeğini ve iklimle ilgili başka kayıtları inceleyen araştırmada 1914’le 1919 arasında Avrupa’ya doğru anormal soğuk hava akışı tespit edildi. Bu hava akışı, sıcaklıkları düşürdü ve böylece savaş alanları yağmur altında kaldı.

Bilim insanları, çatışmalar esnasında ortaya çıkan toz ve patlayıcıların yüksek ihtimalle yerel atmosferde sıcaklıkları düşürdüğünü ve yağışa sebep olduğunu açıkladı.

Araştırmacılar, savaş sırasında yaşanan ölümlerdeki ani artışların genellikle soğuk hava ve yoğun yağışları takip ettiğini keşfetti. Bu bağlamda soğuk havalar, zatürreyle birlikte enfeksiyonu ağırlaştırarak ölüm oranını artırmış olabilir.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan iyice çıldırdı! ABD'ye hesap sordu
Dünya

Ermenistan Başbakanı Paşinyan iyice çıldırdı! ABD'ye hesap sordu

Dağlık Karabağ'da büyük darbe yiyen Ermenistan çıkış yolu arıyor. Rusya'nın kapıyı yüzüne kapattığı Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, ..
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması
Gündem

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Patriot ya da başka hava savunma s..
Forbes dünyaya duyurdu: Türkiye'nin düşmanlarını zor günler bekliyor
Dünya

Forbes dünyaya duyurdu: Türkiye'nin düşmanlarını zor günler bekliyor

ABD'li Forbes dergisi, Türkiye'nin yerli İnsansız Hava Aracı ve Silahlı İnsansız Hava Aracı üretimini analiz etti.
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay