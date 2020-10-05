İspanyol gribi pandemisi, 1. Dünya savaşı ile bağlantılı mı?

Geçen hafta GeoHealth dergisinde yayımlanan araştırmada bilim insanları, hava durumundaki aşırı anomalilerin reaksiyonlarını inceledi. Bu etkilerin, I. Dünya Savaşı’nda kayıpların artmasına yol açtığı; savaş sonrasında da gribin yayılmasına ve şiddetinin artmasına ortam hazırladığı keşfedildi.

Alplere ait bir buz çekirdeğini ve iklimle ilgili başka kayıtları inceleyen araştırmada 1914’le 1919 arasında Avrupa’ya doğru anormal soğuk hava akışı tespit edildi. Bu hava akışı, sıcaklıkları düşürdü ve böylece savaş alanları yağmur altında kaldı.

Bilim insanları, çatışmalar esnasında ortaya çıkan toz ve patlayıcıların yüksek ihtimalle yerel atmosferde sıcaklıkları düşürdüğünü ve yağışa sebep olduğunu açıkladı.

Araştırmacılar, savaş sırasında yaşanan ölümlerdeki ani artışların genellikle soğuk hava ve yoğun yağışları takip ettiğini keşfetti. Bu bağlamda soğuk havalar, zatürreyle birlikte enfeksiyonu ağırlaştırarak ölüm oranını artırmış olabilir.