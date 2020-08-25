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Spor İspanyol basını: "Messi, ayrılma isteğini Barcelona'ya iletti"
Spor

İspanyol basını: "Messi, ayrılma isteğini Barcelona'ya iletti"

Barcelona'ya faks gönderen Messi'nin, serbest kalma bedeli ödemeden ayrılmak istediğini ilettiği ancak Katalan kulübünün bu talebi reddettiği ileri sürüldü

Yeniakit Publisher
2020-08-25 22:17:31 -
İspanyol basını: "Messi, ayrılma isteğini Barcelona'ya iletti"

MADRİD (AA) - Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin, Barcelona'dan ayrılmak istediğini yazılı olarak kulübe bildirdiği iddia edildi.

İspanyol ve Arjantin medyasında "Messi, ayrılma isteğini Barcelona'ya iletti" başlığıyla yer alan haberlerde, Messi'nin Barcelona Kulübü'ne bir faks göndererek, gelecek sezon takımda devam etmek istemediğini ve sözleşmesinin bedelsiz olarak feshedilmesini talep ettiği belirtildi.

Barcelona ile son olarak 2017 yılında sözleşme yenileyen Messi'nin normal şartlarda 30 Haziran 2021'e kadar geçerli sözleşmesi bulunuyor.

Messi ile Barcelona arasında belirsizliği olan en önemli konu, Arjantinli futbolcunun sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmesi durumunda daha önceden belirlenen 700 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödeme zorunluluğu olup olmadığı olarak dikkati çekiyor.

İspanyol basınında, Messi'nin ayrılma kararını bir yıl önce haber vermesi şartıyla sözleşmesindeki 700 milyon avroluk serbest kalma bedelinin geçerli olmadığı öne sürülüyor.

Sport gazetesinde ise Messi'nin faksına hemen cevap veren Barcelona Kulübü'nün, Arjantinli futbolcunun bedelsiz serbest kalma talebinin, "hukuki dayanağı olmadığı" gerekçesiyle reddedildiği yazıldı.

Barcelona'nın alt yapısında yetişen ve genç takım dahil 20 yıldır bu kulüpte olan Messi, 2004'ten bu yana A takım formasını giyiyor.

Bir çok rekora imza attığı Barcelona'nın kaptanlığını yapan Messi'nin, ayrılma kararından dolayı pazartesi günü tüm takıma yapılacak Kovid-19 PCR testine de katılmayacağı ileri sürülüyor.

Öte yandan Messi'nin ayrılacağı haberlerinin ardından Barcelona'dan eski takım arkadaşı olan, eski futbolcu Carles Puyol, sosyal medya hesabından "Saygı ve hayranlık, Leo. Benden tam destek, dostum" diye yazarken, Luis Suarez'in de bu mesaja alkış sembolüyle destek verdi.


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