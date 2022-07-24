İspanya'ya doğal gaz taşıyan boru hattında arıza

Cezayir'den İspanya'ya doğal gaz taşıyan Medgaz Boru Hattı'nın İspanya topraklarındaki kısımda meydana gelen arıza nedeniyle geçici bir süre doğal gaz akışı durdu.

Cezayir resmi haber ajansı APS'ye göre Cezayir ulusal petrol ve doğal gaz şirketi Sonatrach'tan yapılan yazılı açıklamada, Cezayir'i denizden İspanya'ya bağlayan Medgaz Doğalgaz Boru Hattı'nın İspanya tarafında kalan kısmında arıza meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada, "Bu sabah Cezayir'i İspanya'ya bağlayan Medgaz gaz boru hattının İspanyol tarafında bir kaza meydana geldi. Bu, gaz akışında geçici olarak kesintiye neden oldu. İspanyol teknik ekipleri gerekli onarımlar üzerinde çalışıyor ve en kısa sürede İspanya'ya yeniden gaz akışı sağlanacak." ifadelerine yer verildi.

İspanya ile Batı Sahra meselesi nedeniyle ilişkileri gergin olan Cezayir, Tunus üzerinden İtalya'nın Sicilya Adası, Fas üzerinden İspanya ve üçüncüsü İspanya'nın güneyindeki Almeria bölgesine uzanan 3 ayrı doğal gaz boru hattıyla Avrupa'ya bağlanıyor.

Cezayir'i Fas üzerinden İspanya'ya bağlayan 12 milyar metreküp kapasiteli Mağrip-Avrupa boru hattı, Cezayir'in Fas yönetimiyle diplomatik ilişkileri kesmesinin ardından Ekim 2021'de biten sözleşmenin yenilenmemesi kararıyla birlikte kullanılmıyor.