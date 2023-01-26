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Dünya İspanya'nın yeni Karakas Büyükelçisi, Maduro'ya güven mektubunu sundu
Dünya

İspanya'nın yeni Karakas Büyükelçisi, Maduro'ya güven mektubunu sundu

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İspanya'nın yeni Karakas Büyükelçisini kabul etti.

Yeniakit Publisher
2023-01-26 07:01:00 -
İspanya'nın yeni Karakas Büyükelçisi, Maduro'ya güven mektubunu sundu

Telesur'un haberine göre, Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te karşılanan Büyükelçi Ramon Santos Martinez, Maduro'ya güven mektubunu sundu.

Haberde, 2022'de Venezuela'dan büyükelçisini çeken İspanya'nın Devlet Başkanı Maduro ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis etmeye karar verdiği belirtildi.

Martinez'in Kasım 2020'den bu yana Venezuela'daki büyükelçilikte maslahatgüzarı olarak görev yaptığı bilgisi paylaşıldı.

Maduro, görüşmenin fotoğrafını Twitter hesabından paylaşarak, "İşbirliği ve saygı bağlarını güçlendirmeye ve derinleştirmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

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