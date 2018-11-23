İspanya'dan Brexit açıklaması: Ertelenebilir

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Brexit anlaşmasının imzalanması için Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve İngiltere liderlerinin katılacağı 25 Kasım Pazar günü Brüksel'de yapılacak olağanüstü toplantının Cebelitarık sorununun çözülmemesinden dolayı ertelenebileceğini açıkladı.

Resmi ziyarette bulunduğu Küba'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sanchez, "Eğer anlaşma olmazsa büyük olasılıkla Avrupa Konseyi toplantısı olmayacak." açıklamasında bulundu. AB ve İngiltere'nin Cebelitarık'ın hukuki statüsüne ilişkin verdikleri garantinin yeterli olmadığını söyleyen Sanchez, "Brexit'i veto etme tutumumuzu koruyoruz." dedi.

"Veto kararımız sürüyor"

Cebelitarık'ın İspanya için "milli bir mesele" olduğunu vurgulayan Sanchez, "Cebelitarık için talep ettiğimiz garantilere henüz sahip değiliz. Bir anlaşma olduğunu düşünmüyoruz. Mevcut durumda olduğu haliyle veto kararımız sürüyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan İspanya hükümeti kaynaklarına dayandırılarak İspanyol basınında yapılan değerlendirmede, Brexit anlaşmasının onayı için 27 AB ülkesinin çoğunluğunun (AB halkının en az yüzde 65'ine denk gelen en az 20 ülkenin evet oyu) yeterli olacağı ancak anlaşmayla birlikte oylanacak "siyasi deklarasyon" için oy birliği gerektiğinin altı çizildi.

Cebelitarık statüsü

Brexit anlaşması taslağındaki mevcut ifadelerin yeterli olmadığını savunan İspanya hükümeti, Cebelitarık'ın statüsü ile ilgili durumun hukuki açıdan netleştirilmesini istiyor.

Anlaşmanın 184. maddesindeki "siyasi deklarasyon" ve "gelecekteki ilişkiler" ifadelerinin Cebelitarık ile ilgili müzakerelerin AB ve İngiltere arasında yürütüleceği şeklinde anlaşılabileceğine dikkati çeken İspanyol hükümeti yetkilileri, yarımada ile ilgili müzakerelerin sadece İngiltere ve İspanya arasında yürütülebileceğinin açıklığa kavuşmasını şart koşuyor.

İngiltere ve AB, Brexit sonrası ilişkilerin şeklini belirleyecek "siyasi deklarasyon" taslağında anlaştığını duyursa da bunun yeterli olmadığını açıklayan İspanya hükümeti, veto kararının devam ettiğini belirtiyor.