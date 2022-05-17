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Dünya İspanya’da tren kazası
Dünya

İspanya’da tren kazası

İspanya’nın Barcelona kenti yakınlarında iki trenin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır toplam 85 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-17 00:33:00 -
İspanya’da tren kazası

İspanya’nın Barcelona kentine 14 kilometre uzaklıktaki Sant Boi de Llobregat'taki istasyonda bir yük treni ile banliyö treni çarpıştı.

Kaza yerel saatle 18.00 sularında gerçekleşti. Kazada banliyö treninin makinisti hayatını kaybederken, 2’si ağır toplam 85 kiş de yaralandı.

Kazanın ardından banliyö trenin içinde bulunan yaklaşık 100 yolcunun tahliye edildi.

Kazanın ardından bölgeyi ziyaret eden Katalan Bölge Başkan Yardımcısı Jordi Puignero, kazanın nedenine ilişkin derhal bir soruşturma başlatılacağını söyledi.

İspanya Başbakan Pedro Sanchez sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kazada hayatını kaybeden makinistin ailesine taziyelerini iletti.

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