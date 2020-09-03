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Aktüel İspanya'da son 24 saatte 8 bin 959 Kovid-19 vakası görüldü
Aktüel

İspanya'da son 24 saatte 8 bin 959 Kovid-19 vakası görüldü

Yeniakit Publisher
2020-09-03 19:48:13 -
İspanya'da son 24 saatte 8 bin 959 Kovid-19 vakası görüldü

MADRİD (AA) - İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 8 bin 959 arttı.

Sağlık Bakanlığı, dün 479 bin 554 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını bugün 488 bin 513 olarak güncelledi.

Salgının en yoğun görüldüğü Madrid özerk yönetimi, yeni vakaların 3'te 1'inin tespit edildiği bölge olarak öne çıktı.

Yeni vakalardaki artışlarda Madrid'i, Katalonya, Bask, Endülüs, Aragon ve Kanarya Adaları özerk bölgeleri izledi.

Ayrıca, Kovid-19'dan son 7 günde 191 kişinin hayatını kaybettiği ve salgından ölenlerin toplam sayısının 29 bin 234'e çıktığı kaydedildi.

Ülkede Kovid-19'dan dolayı hastanede tedavi gören 1853 hasta olduğu ve bunlardan 144'ünün yoğun bakımda bulunduğu bildirildi.

Sağlık Bakanlığında oluşturulan Kovid-19 ile mücadele biriminin başkanı Fernando Simon, son verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Ülke genelinde hastanelerdeki yatak kapasitesinin yüzde 6'sını Kovid-19 hastaları oluşturuyor. Bu oran Madrid, Aragon, Bask ve Balear Adaları'nda daha yüksek." dedi.

Mevcut durumda salgının en fazla bulaştığı yaş grubunun 20 ila 49 olduğunu kaydeden Simon, Kovid-19'dan hayatlarını kaybedenlerin çoğunluğunu 65 yaş üstü oluştursa da bu yaş grubunda salgının daha az bulaştığını ifade etti.

Son 14 günde toplamda 714 sağlık çalışanına Kovid-19'un bulaştığı kaydedildi.

- Portekiz'deki durum

Portekiz Sağlık Bakanlığı Kovid-19'dan son 24 saatte 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 418 yeni vaka görüldüğünü duyurdu.

Ülkede 9 Temmuz'dan bu yana yeni vakalarda en yüksek artışın açıklanması dikkati çekti.

Kovid-19'dan ölü sayısının 1829'a çıktığı Portekiz'de salgının başlangıcından bu yana toplam vaka sayısı 59 bin 51 oldu.


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