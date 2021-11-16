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Dünya İspanya'da sokaklara dökülen 20 bin metal işçisi polisle çatıştı!
Dünya

İspanya'da sokaklara dökülen 20 bin metal işçisi polisle çatıştı!

İspanya’nın Cadiz kentinde maaş anlaşmazlığının ardından sokaklara dökülen 20 bin metal işçisi, polisle çatıştı. Yaşanan protesto gösterisinde 2 polis hafif şekilde yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 21:39:00 - 2021-11-16 21:43:39

İspanya’nın Cadiz kentinde maaş zammı için protesto gösterisi düzenleyen yaklaşık 20 bin metal işçisi sokaklarda lastik yakarak polisle çatıştı. Çıkan olaylarda 2 polis hafif yaralandı.

İspanya’nın Cadiz kentinde sendikalar ve işverenler arasında maaş anlaşmasına ilişkin müzakerelerin durdurulması üzerine sendikalar, kentteki metal işçilerine protesto düzenleme çağrısında bulundu.

 

20 bin metal işçisi sokaklara döküldü

Çağrının ardından bir araya gelerek, maaş zammı talep eden yaklaşık 20 bin metal işçisi, Cadiz kentinde yer alan Puerto Real bölgesinde protesto gösterisi düzenledi. Protesto sırasında sokaklarda araç lastikleri yakan ve barikatlar kuran işçiler, bölgede araç trafiğine engel olurken, polis ekipleri ise olay yerine sevk edildi.

Polisle çatışma yaşandı

 

O anlarda işçilerin taşlarla saldırması üzerine polis, protestoculara basınçlı su ve biber gazı ile müdahale ederken, işçiler ile polis arasında çatışma çıktı. Polis tarafından yapılan açıklamada, olaylarda 2 polisin hafif şekilde yaralandığı kaydedildi. Protestoculardan ise yaralanan veya gözaltına alınan olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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