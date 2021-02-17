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Dünya İspanya'da polis öğrencilere acımadı
Dünya

İspanya'da polis öğrencilere acımadı

Terörizmi öven, devlete ve Kraliyet ailesine hakaretten hapis cezası alan rapçi Pablo Hasel, Lleida Üniversitesi rektörlük binasında bir grup öğrenciyle gözaltına alındı. Avrupa Birliği (AB) çıtını çıkartmadı.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 05:15:00 -
İspanya'da polis öğrencilere acımadı

İspanya'da Twitter hesabından attığı mesajlarla terörizmi yüceltmek, devlete ve Kraliyet ailesine hakaret suçlarından 9 ay hapis cezası alan ve 12 Şubat'ta cezaevine girmesi gereken rap sanatçısı Pablo Hasel, mahkemenin kararına uymayacağını açıklayıp, bir grup üniversite öğrencisi ile birlikte önceki akşam kendisini, Katalonya'daki Lleida Üniversitesi rektörlük binasındaki üçüncü kata kapatmıştı.

Rektörlük binasını işgal ettiler

Özel birliklerle dün sabah yerel saat ile 06.30'da rektörlük binasına gelen Katalonya yerel polisi, barikatlar kuran, insan zinciri oluşturan ve yangın söndürme tüpüyle köpük saçarak tutuklamayı engellemeye çalışan bir grup öğrencinin eylemiyle karşı karşıya kaldı.

Polise direnemedi

Yaklaşık iki saat süren ancak herhangi bir yaralanmanın olmadığı arbede sonrasında direnmeden polise teslim olan Hasel, kesinleşmiş hapis cezasını çekmek üzere Ponent de Lleida Cezaevine götürüldü.

33 yaşındaki Hasel, polis aracına bindirilirken, gazetecilere dönerek, "Faşist devlete ölüm" diye bağırdı.

İspanyol müzisyene destek veren öğrenci grupları da "Pablo Hasel'e özgürlük" sloganları attı.

Bina basmaktan hüküm giymişti

Hasel'in cezasının infazının askıya alınmasıyla ilgili talebi, geçmişte aldığı cezalardan dolayı mahkeme tarafından reddedilmişti.

Şarkılarında terör örgütleri GRAPO, ETA ve Terra Lliure'yi öven ifadeler kullandığı için 2014'te aldığı iki yıl hapis cezası o dönemde ertelenen Hasel, 2017'de güvenlik güçlerine karşı gelme ve 2018'de bina basmaktan hüküm giymişti.

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