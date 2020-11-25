  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İspanya'da Papa'nın organizasyonundaki yolsuzluktan 19 kişiye hapis cezası
Aktüel

İspanya'da Papa'nın organizasyonundaki yolsuzluktan 19 kişiye hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-11-25 23:42:39 -
İspanya'da Papa'nın organizasyonundaki yolsuzluktan 19 kişiye hapis cezası

MADRİD (AA) - Emerit Papa 16. Benediktus'un, Papa olarak görev yaptığı dönemde, Temmuz 2006'da İspanya'nın Valensiya kentine yaptığı ziyaretin organizasyonunda kamu sözleşmelerinde yolsuzluk yapmaktan 19 kişiye 15 yıl 5 aya kadar hapis cezaları verildi.

İspanya'daki Ulusal Mahkemede görülen davada, 23 sanıktan 19'u "yolsuzluk, evrakta sahtecilik, rüşvet, para aklama, kamu parasını kötüye kullanma" suçlarından 15 yıl 5 ay ile 6 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezası aldı.

- 3,2 milyon avroya yakın yolsuzluk yapıldığı tespit edilmişti

Papa 16. Benediktus'un katıldığı, 7,8 ve 9 Temmuz 2006'da Valensiya'da düzenlenen Katolik dünyasının "5. Aile Buluşması" etkinliği için ekran, ses ve diğer teknik sistemlerin kiralanmasıyla ilgili yapılan sözleşmelerde, 3,2 milyon avroya yakın yolsuzluk yapıldığı tespit edilmişti.

Yürütülen soruşturma sonrasında aralarında önemli iş insanları, İspanya Radyo Televizyon Kurumunun eski Valensiya Direktörü ve eski siyasetçilerin de bulunduğu 19 kişi için hapis kararı çıktı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kadir Topbaş'tan kötü haber
Siyaset

Kadir Topbaş'tan kötü haber

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş ve ailesinin koronavirüse yakalandığı ve hastanede tedavi altında tutulduğu öğrenil..
Ayasofya-ı Kebir Camii Şerifi'nde sevindiren gelişme
İSLAM

Ayasofya-ı Kebir Camii Şerifi'nde sevindiren gelişme

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Ayasofya-i Kebîr Cami-i Şerîfi'nde 2012'd3n yana yürütülen restorasyon çalışmalarının tamamlandığını duyurdu...
Fransa'dan skandal 'Dağlık Karabağ' kararı
Dünya

Fransa'dan skandal 'Dağlık Karabağ' kararı

Fransa Senatosu, yapılan oylamayla Fransız hükümetinden sözde "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin" tanınmasını öngören teklifi 305 oy ile kabul ..
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay