İspanya'da Papa'nın organizasyonundaki yolsuzluktan 19 kişiye hapis cezası

MADRİD (AA) - Emerit Papa 16. Benediktus'un, Papa olarak görev yaptığı dönemde, Temmuz 2006'da İspanya'nın Valensiya kentine yaptığı ziyaretin organizasyonunda kamu sözleşmelerinde yolsuzluk yapmaktan 19 kişiye 15 yıl 5 aya kadar hapis cezaları verildi.

İspanya'daki Ulusal Mahkemede görülen davada, 23 sanıktan 19'u "yolsuzluk, evrakta sahtecilik, rüşvet, para aklama, kamu parasını kötüye kullanma" suçlarından 15 yıl 5 ay ile 6 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezası aldı.

- 3,2 milyon avroya yakın yolsuzluk yapıldığı tespit edilmişti

Papa 16. Benediktus'un katıldığı, 7,8 ve 9 Temmuz 2006'da Valensiya'da düzenlenen Katolik dünyasının "5. Aile Buluşması" etkinliği için ekran, ses ve diğer teknik sistemlerin kiralanmasıyla ilgili yapılan sözleşmelerde, 3,2 milyon avroya yakın yolsuzluk yapıldığı tespit edilmişti.

Yürütülen soruşturma sonrasında aralarında önemli iş insanları, İspanya Radyo Televizyon Kurumunun eski Valensiya Direktörü ve eski siyasetçilerin de bulunduğu 19 kişi için hapis kararı çıktı.



