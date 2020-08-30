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Spor İspanya'da milli futbolcu Oyarzabal'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Spor

İspanya'da milli futbolcu Oyarzabal'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-08-30 20:44:18 -
İspanya'da milli futbolcu Oyarzabal'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

MADRİD (AA) - Real Sociedad takımında forma giyen Mikel Oyarzabal'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı ve İspanya Milli Takımı kadrosundan çıkartıldığı bildirildi.

Real Sociedad Kulübü yaptığı yazılı açıklamada, cumartesi günü futbolculara ve teknik heyete yapılan Kovid-19 testlerinde takım kaptanı Oyarzabal'ın pozitif çıktığını kaydetti.

İspanya Futbol Federasyonu da UEFA Uluslar Ligi'nde 3 ve 6 Eylül'de Almanya ve Ukrayna ile yapılacak maçların kadrosundan çıkarılan Oyarzabal'ın yerine Villarreal'den Gerard Moreno'nun çağırıldığını açıkladı.

Bask bölgesinde San Sebastian kentinin takımı olan Real Sociedad'da ağustos ayı ortasında futbolculardan Aritz Elustondo ve iki kişide daha Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.

Real Sociedad, pozitif çıkan futbolcuların evlerinde karantinada kalacağını, takımın geri kalanının normal antrenmanlara devam edeceğini duyurdu.


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