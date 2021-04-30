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Dünya İspanya'da koronavirüsle mücadele devam ediyor
Dünya

İspanya'da koronavirüsle mücadele devam ediyor

İspanya'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 137 kişi yaşamını yitirirken, 10 bin 143 yeni vaka tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 04:35:00 -
İspanya'da koronavirüsle mücadele devam ediyor

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, ülke genelinde her 100 bin kişide tespit edilen vaka sayısı bugün değişmeyerek 230'da kaldı.

Ceuta ve Melilla kentleri dışında Bask, Navarra, Madrid, Katalonya, Rioja ve Aragon özerk yönetimleri salgının en yoğun görüldüğü bölgeler olarak öne çıkmaya devam etti.

Ülkede son 24 saatte kaydedilen 137 artışla toplam can kaybı 78 bin 80'e, vaka sayısı da 3 milyon 514 bin 942'ye ulaştı.

Bakanlık mevcut durumda 9 bin 787 Kovid-19 hastasının hastanelerde tedavi gördüğünü ve bunlardan 2 bin 320'sinin yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

Yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranında yüzde 44 ile Madrid ilk sırada bulunuyor.

Salgından dolayı 25 Ekim'den bu yana olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da, ülke genelinde uygulanan gece sokağa çıkma kısıtlaması, salgının yoğun görüldüğü yerlerde bölgesel karantina, ev misafirliği yasağı ve özerk yönetimler arası serbest dolaşım kısıtlamaları devam ediyor.

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