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Dünya İspanya'da koronavirüs can almaya devam ediyor
Dünya

İspanya'da koronavirüs can almaya devam ediyor

İspanya'da koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 252 kişinin öldüğü ve 16 bin 233 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 23:01:00 -
İspanya'da koronavirüs can almaya devam ediyor

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, salgın dolayısıyla hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 252 arttı. Bakanlık, son 7 günde 1313 kişinin Kovid-19'dan öldüğünü ve toplam sayının 42 bin 291'e çıktığını bildirdi.

Ayrıca dün 1 milyon 525 bin 341 olarak açıklanan toplam vaka sayısının 16 bin 233 artışla 1 milyon 541 bin 574'e çıktığı kaydedildi.

İspanya'da mevcut durumda 18 bin 961 Kovid-19 hastası hastanede tedavi görürken, bunların 3 bin 125'i yoğun bakımda bulunuyor.

Kovid-19'a karşı mücadele için Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan komisyonun başkanı Fernando Simon, düzenlediği basın toplantısında, her 100 bin kişide Kovid-19 vakası tespit edilenlerin sayısının 436'ya düştüğünü belirtip, bunun halen çok yüksek bir veri olduğunu vurguladı.

İspanya'da uygulanan tedbirlerle hafta başından bu yana günlük yeni vaka sayılarındaki artışın düştüğü gözleniyor.

Kovid-19'a karşı 25 Ekim'den bu yana olağanüstü halin (OHAL) ilan edildiği İspanya'da, 17 özerk bölgeye göre değişiklik gösteren serbest dolaşım kısıtlamaları, gece sokağa çıkma yasağı, 6 özerk yönetimde bar ve restoranların sadece eve sipariş için açık tutulmaları, amatör spor müsabakalarının ertelenmesi, en fazla 6 kişiye toplanma izni verilmesi gibi önlemler uygulanıyor.

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