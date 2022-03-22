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Dünya İspanya'da ayçiçek yağı ve süt rafları boş kaldı
Dünya

İspanya'da ayçiçek yağı ve süt rafları boş kaldı

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle gıda temininde sorun yaşanması sonrası İspanya'da marketlerdeki ayçiçek yağı ve sür raflarında ürün kalmadı.

Yeniakit Publisher
2022-03-22 11:38:00 -
İspanya'da ayçiçek yağı ve süt rafları boş kaldı

Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaş sürerken, dünya genelinde gıda temin sorunları meydana geldi.

Özellikle Avrupa ülkelerinde ayçiçek yağı, süt gibi ürünlerde temin etme sıkıntıları yaşanıyor.

Almanya'dan sonra İspanya'da da ayçiçek yağı stoklarındaki azalma, vatandaşları tedirgin etti.

 

Yükselen benzin fiyatları nedeniyle tedarikçilerin fiyat artışı olabileceğine dair açıklamalar yapmasının beraberinde, İspanya'da ayçiçek yağlarının en fazla bir adet 5 litrelik olacak şekilde alınabileceği söylenmişti.

Raflar boş

İspanya merkezli bir gazete olan Heraldo da bugün yaptığı bir haberde, ülke genelinde ayçiçek yağı ve süt sıkıntısı yaşandığını yazdı.

Birçok markette ayçiçek yağı ve süt raflarının boşaltıldığını yazan gazete, bu ürünlerin yanında başka temel gıdaları da temin etmenin zorlaştığını aktardı.

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Yorumlar

Muhittin

 İspanya ülke süt ortalaması 9 tondur) Bu rakam ABD de 12 , Ülkemizde 4,5 tondur.

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