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Dünya İspanya'da 30'dan farklı yerde orman yangını
Dünya

İspanya'da 30'dan farklı yerde orman yangını

İspanya'da 43 dereceyi geçen sıcak havanın etkisiyle özellikle ülkenin kuzey bölgelerinde son üç gündür 30'dan fazla yerde çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediliyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-18 21:25:00 -
İspanya'da 30'dan farklı yerde orman yangını

İspanya'da 43 dereceyi geçen sıcak havanın etkisiyle özellikle ülkenin kuzey bölgelerinde son üç gündür 30'dan fazla yerde çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediliyor.

Sivil koruma ve özerk yönetim hükûmetlerinden verilen bilgilere göre, Zamora kenti ile Katalonya, Aragon, Navarra ve Extremadura bölgeleri başta olmak üzere birçok yerde orman yangınları nedeniyle binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Zamora'daki Sierra de la Culebra dağlık alanında şu ana kadar 20 bin hektar yanarken güvenlik amacıyla çevredeki 14 köydeki evler boşaltıldı.

Bölgede yangın söndürme çalışmalarına yaklaşık 1000 askerle ordu da destek veriyor.

Diğer yandan, en fazla yangının olduğu ülkenin doğusundaki Katalonya bölgesinde bir kişi Lleida kenti çevresinde 5 yangının çıkmasına sebebiyet verdiği şüphesiyle gözaltına alındı.

Katalonya'da henüz kontrol altına alınamayan yangınlar 90'dan fazla yerleşim yerini tehdit ediyor.

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