İspanya'da 30 farklı noktada yangınla mücadele sürüyor

İspanya'nın Endülüs bölgesinde yer alan Mijas şehri yakınlarında 15 Temmuz'da öğle saatlerinde başlayan orman yangını ile mücadele devam ediyor. İspanya ve Portekiz'de hayatını kaybedenlerin sayısının bini aştığı bildirildi. Yüzde 90'ı kontrol altına alınan yangın sonucu bugün ülkenin Zamora eyaletinde 2 kişi daha hayatını kaybetti. Yetkililer 59 yaşındaki çiftçi ile 62 yaşındaki itfaiyecinin yangında öldüğünü açıklarken, İspanya'da itfaiye en az 30 farklı noktada devam eden aktif yangınlarla mücadeleyi sürüyor. Katalonya, Castilla y Len, Galiçya, Kastilya, Andalusia ve Extremadura bölgelerinde de yangın çıktı. Yangında şu ana kadar 2 bin hektarlık alan küle döndü.