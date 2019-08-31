İspanya, Tunus'u farklı yendi
2019 FIBA Dünya Kupası C Grubu ilk maçında İspanya, Tunus'u 101-62 yendi31 Ağustos 2019 Cumartesi 18:29
Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası C Grubu ilk maçında İspanya, Tunus'u 101-62 yendi.
Salon: Guangzhou
Hakemler: Michael Weiland (Kanada), Krishna Dominguez Viveros (Meksika), James Alexander Boyer (Avustralya)
İspanya: Rubio 17, Fernandez 7, Claver 12, Hernangomez 13, Gasol 10, Llull 16, Colom 3, Ribas 12, Geuer 8, Oriola 1, Rabaseda, Beiran 2
Tunus: Abada 2, El Mabrouk 2, Ben Romdhane 7, Roll 8, Mejri 15, Chennoufi 6, Hadidane 12, Ghyaza 2, Slimane 2, Knioua 6
1. Periyot: 16-17
Devre: 42-39
3. Periyot: 72-47
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