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Spor İspanya Rallisi'nin şampiyonu belli oldu!
Spor

İspanya Rallisi'nin şampiyonu belli oldu!

Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2021 sezonunun 11. yarışı olan İspanya Rallisi'ni Red Bull sporcusu Thierry Neuville kazandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 23:55:00 -
İspanya Rallisi'nin şampiyonu belli oldu!

Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2021 sezonunun 11. yarışı olan İspanya Rallisi'ni Red Bull sporcusu Thierry Neuville kazandı.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, Thierry Neuville, böylece bu sezonun kendisi adına ikinci zaferine ulaştı. Gelecek yarışta şampiyonun belli olacağı Dünya Ralli Şampiyonası'nda ilk 3 sırada Red Bull sporcuları Sebastien Ogier, Elfyn Evans ve Thierry Neuville bulunuyor.

Motor sporları dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2021 sezonunun 11. yarışının heyecanı İspanya'da yaşandı. 17 etap üzerinden koşulan ralliye, Red Bull sporcusu Thierry Neuville damga vurdu. İspanya Rallisi'ni toplamda 2 saat 34 dakika 11.8 saniyede tamamlayan Red Bull sporcusu Neuville, 2021 Belçika Rallisi'nden sonraki ikinci zaferini kazandı.

Cumartesi gününü birinci sırada noktalayan Thierry Neuville, son günde de rakiplerinin yanına yaklaşmasına izin vermeyerek zafere ulaştı. Neuville, bu sonuçla puanını 159'a çıkardı. Şampiyonluk sıralamasında bir diğer Red Bull sporcusu Ogier, 204 puanla liderliğini korurken ikinci sırada ise Red Bull sporcusu Elfyn Evans yer alıyor. Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun son yarışı 19-21 Kasım'da İtalya'da gerçekleşecek.

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