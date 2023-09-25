İspanya MANPADS ile TCG ANADOLU’yu koruyacak! Savaş uçağı, İHA gibi hedeflere etkili halihazırda Fransız füze sistemi var

MBDA tarafından geliştirilen Simbad-RC, İspanyol Donanması envnaterindeki; Juan Carlos I Amfibi Hücum Gemisi, Galicia ve Castilla Havuzlu Çıkarma Gemileri ile Patiño ve Cantabria İkmal Gemilerine entegre edilebilir.

İspanyol Donanması, bahsi geçen deniz platformlarını kısa menzilli tehditlerden korumak için bir nokta savunma sistemi arıyor. MBDA, halihazırda Fransız ikmal gemisi (BRF) Jacques Chevallier’de test edilen Simbad RC Kısa Menzilli Hava Savunma Füze Sistemini, İspanyol Donanması’na öneriyor.

Simbad-RC, MBDA tarafından geliştirilen ve 8 kilometre menzildeki hedefleri vurabilen 2 adet Mistral 3 füzesi ile donatılmış, otomatik angajman kabiliyetine sahip bir çözüm olarak biliniyor. Mistral 3, esasında MANPADS diye bilinen omuzdan atılan füze sistemlerinde kullanılıyor.

Sistem halihazırda Suudi Arabistan, Türkmenistan, Filipinler, Senegal ve Nijerya’nın yanı sıra Fransa tarafından da kullanılıyor. MBDA, İspanyol Donanması’nın ihtiyaçlarına göre uyarlanmış ve geliştirilmesi yerli sanayi ile birlikte gerçekleştirilecek benzer bir çözümü, söz konusu gemileri; savaş uçağı, gemisavar füze, insansız uçaklar ve asimetrik deniz tehditleri gibi tehditlere karşı savunmak üzere sundu.

TCG ANADOLU’da durum ne?

MANPADS tabanlı sistemler her ne kadar alçak irtifada uçan savaş uçağı, helikopter ve İHA gibi hedeflere karşı etkilisi olsalar da gemisavar füze gibi gelişmiş tehditlere karşı etkinlikleri sorgulanıyor. Juan Carlos I’in kardeşi veya kuzeni olarak nitelendirilebilecek TCG ANADOLU’da, Phalanx CIWS kullanılıyor. Özellikle gemisavar füzelere karşı etkili olan Phalanx CIWS, Türk Donanması envanterindeki birçok platformda bulunuyor.

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Öte yandan TCG ANADOLU’da, RAM ve Türk muadilleri LEVENT ve GÖKSUR gibi füze tabanlı yakın hava savunma sistemlerine uygun altyapı da bulunuyor.

Türk Donanması’nda MANPADS’ler ise genellikle hücumbotlarda bulunuyor. Buna karşılık yakında dönemde inşasına başlanılacak Türk Tipi Hücumbotlar’da, LEVENT veyahut GÖKSUR bulunacak.

Dolayısı ile İspanyol Donanması’nun Juan Carlos gibi kritik bir deniz platformunu MANPADS tabanlı sistemlerle korumayı planlaması, oldukça dikkat çekici.