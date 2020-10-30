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Ekonomi İspanya, Kovid-19 önlemlerinin azaltıldığı dönemde rekor büyüme kaydetti
Ekonomi

İspanya, Kovid-19 önlemlerinin azaltıldığı dönemde rekor büyüme kaydetti

Kovid-19 önlemlerinin hafifletildiği temmuz-eylül döneminde ülke demokrasi tarihinin en büyük büyümesi gerçekleşse de yılın ilk 6 ayındaki kaybın sadece yüzde 59'u telafi edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-30 15:14:00 -
İspanya, Kovid-19 önlemlerinin azaltıldığı dönemde rekor büyüme kaydetti

MADRİD (AA) - İspanyol ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlemlerin hafifletildiği, yılın 3. çeyreğinde yüzde 16,7'lik rekor büyüme kaydetti.

Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün (INE) açıkladığı verilerde İspanya ekonomisi bir önceki çeyreğe göre 3. çeyrekte yüzde 16,7 büyüdü.

Ekonomideki bu önemli büyümeyi iç talepteki artışa bağlayan INE yetkilileri, manifatura endüstrisinin yüzde 33, hane başına düşen tüketim harcamasının yüzde 20,7 ve iç yatırımın yüzde 16,3 büyüdüğünü vurguladı.

Ancak, Kovid-19 önlemlerinin hafifletildiği temmuz-eylül döneminde ülke demokrasi tarihinin en büyük büyümesi gerçekleşse de yılın ilk 6 ayındaki kaybın sadece yüzde 59'unun telafi edilebildiği bildirildi.

İspanya'da 2019'un 3. çeyreğine göre kıyaslama yapıldığında 2020'nin 3. çeyreğinde yüzde 8,7'lik ekonomik küçülme olduğu görüldü.

INE'nin açıkladığı verileri değerlendiren Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nadia Calvino, "3. çeyrekteki veriler, İspanyol ekonomisinin ve istihdamının güçlü bir tepki verdiğini gösteriyor. Ancak gerek Avrupa gerekse küresel boyutta belirsizliğin yüksek olduğu bir dönemdeyiz." açıklamasında bulundu.

Bu arada uzmanlar, ekonomideki büyüme rakamının beklentilerin üstünde çıkmasına rağmen kriz döneminde çok da önemli olmadığına işaret etti.

İspanya'nın tarihindeki en kötü turizm dönemini geçirdiği, yaz boyunca sektördeki kayıpların 40 milyar avroyu aştığı, 2020 yılındaki toplam kaybın ise 106 milyar avroyu geçeceği belirtildi.

Kovid-19'da ikinci dalgayla birlikte yeni vaka ve ölü sayılarında yüksek artışların gözlendiği İspanya, 25 Ekim'de ilan ettiği olağanüstü hali (OHAL) 9 Mayıs'a kadar uzatmıştı.

Mart ve Haziran ayındaki ilk OHAL'e nazaran şu anda ülke ekonomisini düşünerek, tam karantina uygulamaktan kaçınan hükümet, serbest dolaşıma kısmi kısıtlamayla, gece sokağa çıkma yasağıyla sınırlı tuttuğu tedbirlerle ekonomideki kaybı en aza indirmeye gayret gösteriyor.

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