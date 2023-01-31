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Dünya İspanya çöküyor! Asgari ücrete yapılan zam Başbakan Sanchez tarafından açıklandı
Dünya

İspanya çöküyor! Asgari ücrete yapılan zam Başbakan Sanchez tarafından açıklandı

Ukrayna Başbakanı Sanchez, Ukrayna-Rusya savaşının sosyal ve ekonomik etkilerini anlatmak üzere Senato'da yaptığı konuşmasında asgari ücret zammını yüzde 8 olarak açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-31 23:07:00 -
İspanya çöküyor! Asgari ücrete yapılan zam Başbakan Sanchez tarafından açıklandı

İspanya Başbakanı, asgari ücret zammını açıkladığı konuşmasında tepkilerin önüne geçmek için, iktidara ilk geldikleri günden bu yana geçen 4 yılda, toplam yüzde 36'lık zam yaptıklarını ön plana çıkardı.

"Bu yeni zamla birlikte asgari ücreti İspanyolların ortalama maaşının yüzde 60'ına karşılık gelecek bir seviyeye çıkardık. Böylece, işçilerimize karşı demokratik zorunluluğumuzu ve yasama sürecindeki taahhütümüzü yerine getirdik." diyen Sanchez, İspanyolların satın alma gücünün son yıllarda büyük oranda düştüğüne dikkati çekerek, yüksek karlar açıklayan büyük şirketleri kar dağıtımını sadece üst düzey yöneticilere yapmakla eleştirdi.

2.5 milyondan fazla asgari ücretli var!

Başbakan Sanchez, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Son 10 yılda İspanyolların satın aldığı ürünlerdeki fiyat artışları ortalama yüzde 17,6 olurken, özel sektörde şirketlerin çalışanlarına yaptığı artış oranları yüzde 10,6'da kaldı. Bu, kabul edilemez. 1999 yılında bir İspanyol 4 yıllık maaşının toplamına denk gelecek şekilde bir ev alabiliyordu. Şimdi ise 8 yıllık toplam maaşla bile ev alamıyorlar. Bence bu adil değil. Neden elde edilen kazançlar birkaç kişiye dağıtılıyor? Bunu değiştirmek gerekiyor.

Bu arada İspanya'da 2,5 milyondan fazla asgari ücretli çalışan bulunuyor.

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