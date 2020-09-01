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Spor İspanya basketbolunun şampiyonluk kupası, D'S Damat Madrid mağazasında
Spor

İspanya basketbolunun şampiyonluk kupası, D'S Damat Madrid mağazasında

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu: - "Çeşitli iş birlikleri ile destek verdiğimiz spor kulüplerinin elde ettiği başarı, hepimizi gururlandırıyor. Hem bazı iş birlikleri ile desteklediğimiz Baskonia hem de markamız adına çifte gurur yaşıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-01 13:36:47 -
İspanya basketbolunun şampiyonluk kupası, D'S Damat Madrid mağazasında

İSTANBUL (AA) - D’S Damat, Madrid mağazasında İspanya basketbolunun şampiyonluk kupasına ev sahipliği yapıyor.

Şirket açıklamasına göre, D’S Damat'ın çeşitli iş birlikleri ile destek verdiği İspanya 1. Basketbol Ligi takımlarından TD Systems Baskonia, şampiyonluğa ulaştı. D’S Damat, kupayı mağazasında sergiliyor. Madrid’in dünyaca ünlü Serrano Caddesi’nde yer alan D’S Damat mağazası, markanın Avrupa'daki "flagship" mağazası olma özelliği taşıyor.

Kupa, İspanya 1. Basketbol Ligi’nin 30 Haziran'da gerçekleşen finalinde TD Systems Baskonia'nın rakibi Barcelona'yı 69-67 yenerek 10 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaşması nedeniyle ayrı bir önem taşıyor. Şampiyonluk kupası, D’S Damat Madrid mağazasında 3 Eylül tarihine kadar tüm ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, "Çeşitli iş birlikleri ile destek verdiğimiz spor kulüplerinin elde ettiği başarı, hepimizi gururlandırıyor. Baskonia’nın da kazandığı bu kupa, kulübün tarihinde aldığı dördüncü şampiyonluk kupası olma özelliği taşıyor. Bu mutluluğu yaşamak bizlere de nasip oldu. Hem bazı iş birlikleri ile desteklediğimiz Baskonia hem de markamız adına çifte gurur yaşıyoruz. Türkiye ve dünyada spora ve sporcuya verdiğimiz desteği artırarak sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası alanda spora ve sporcuya verdiği destekle de bilinen Orka Holding, D’S Damat markasıyla İspanya’nın başkenti Madrid’de bir, Tween markası ile Barcelona’da iki mağazaya sahip bulunuyor. D’S Damat, İspanya’da La Liga'da Deportivo Alaves futbol takımının kıyafet sponsorluğunu yürütüyor. D’S Damat, ülkede son olarak eski Brezilyalı futbolcu Ronaldo Nazario’nun sahibi olduğu La Liga takımlarından Real Valladolid’in de iki yıllığına giyim sponsoru oldu.

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