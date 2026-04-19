İspanya Başbakanı Sanchez'den savaş tepkisi!Yazıklar olsun

İspanya’nın Barselona kentinde Avrupa, Afrika ve Latin Amerika’dan sol görüşlü liderleri bir araya getiren “Demokrasiyi Savunma Buluşması”, bu yıl küresel krizlere yönelik en sert siyasi çıkışlardan birine sahne oldu. Toplantının eş başkanlığını üstlenen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, dünya siyasetindeki savaşçı dili, çifte standardı ve adaletsizliği açık sözlerle eleştirdi.

Programa Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa gibi isimlerin de katılması, zirvenin siyasi ağırlığını daha da artırdı.

SANCHEZ’DEN SAVAŞ DESTEKÇİLERİNE AÇIK TEPKİ

Pedro Sanchez konuşmasında yalnızca aşırı sağ siyaseti değil, dünyadaki çatışma ortamını besleyen güçleri de sert ifadelerle hedef aldı. Gazze, Batı Şeria, Ukrayna, Lübnan ve Orta Doğu’daki savaş ve şiddeti destekleyenlere “yazıklar olsun” diyen Sanchez, uluslararası kamuoyunun adaletsizlik karşısındaki suskunluğunu da eleştirdi.

İspanyol lider, savaşların yalnızca cephelerde değil, toplumların içinde de ağır izler bıraktığını vurgulayarak, nefret siyasetiyle küresel şiddet dilinin aynı zeminden beslendiğini savundu.

AŞIRI SAĞA VE YABANCI DÜŞMANLIĞINA YÜKLENDİ

Sanchez, konuşmasında Avrupa’daki aşırı sağ yükselişe de özel başlık açtı. Göçmen karşıtı dili sert biçimde eleştiren İspanya Başbakanı, ülkesinde yarım milyon göçmene yasal statü kazandıracak sürecin ilerletildiğini açıkladı.

İspanya’nın göçmenliğin kızı olduğunu söyleyen Sanchez, ülkesinin yabancı düşmanlığının merkezi haline gelmesine izin vermeyeceklerini belirtti. Bu sözler, Avrupa’da sertleşen göç tartışmaları içinde doğrudan ideolojik meydan okuma olarak öne çıktı.

“ONLARIN DÜNYAYA VERDİĞİ ŞEY SAVAŞ VE BÖLÜNME”

Aşırı sağın yüksek ses çıkarmasının güçten değil, çöküşten kaynaklandığını savunan Sanchez, bu siyasi çizginin toplumlara çözüm değil yalnızca nefret, enflasyon, eşitsizlik ve kutuplaşma getirdiğini söyledi. İspanyol lider, sağ ve aşırı sağın dünyaya sunduğu modelin savaş ve toplumsal yarılma ürettiğini ifade etti.

Bu çıkış, Barselona’daki toplantının yalnızca diplomatik değil, ideolojik bir karşı duruş zemini taşıdığını da gösterdi.

BM İÇİN REFORM ÇAĞRISI

Pedro Sanchez, konuşmasında Birleşmiş Milletler’e de değinerek mevcut yapının çağın gerçeklerini yansıtmadığını söyledi. Çok taraflı sistemin ayakta kalabilmesi için yenilenmesi gerektiğini belirten Sanchez, daha demokratik ve daha yüksek temsil gücüne sahip bir BM istediğini dile getirdi.

İspanyol liderin, BM’nin belki de artık bir kadın tarafından yönetilmesi gerektiğini söylemesi ise salondaki en dikkat çekici siyasi vurgulardan biri oldu.

LULA’DAN BATI’NIN GEREKÇELERİNE SERT ÇIKIŞ

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva da konuşmasında özellikle savaşların meşrulaştırılma biçimine odaklandı. Latin Amerika’nın uyuşturucu, Arap dünyasının ise terörle özdeşleştirilmesine tepki gösteren Lula, dünyada “iyi” olarak sunulan güçlerin kendi müdahalelerini hangi gerekçelerle savunduğunu sorguladı.

Irak işgalinden Libya müdahalesine kadar geçmiş örnekleri hatırlatan Brezilyalı lider, Gazze’deki saldırıları “çok büyük bir yalanın” parçası olarak tanımladı. Lula, İsrail’in Lübnan’a yönelik bombardımanının ve ABD’nin İran’a müdahalesinin hangi gerekçeyle savunulduğunu da açıkça sordu.

SAVAŞ POLİTİKALARINA ORTAK TEPKİ

Sanchez ile Lula’nın konuşmalarındaki ortak çizgi, savaş ve şiddeti uluslararası siyasetin normal aracı haline getiren anlayışa karşı net bir reddiye oldu. Her iki lider de yalnızca mevcut çatışmalara değil, bu çatışmaları mümkün kılan siyasi dile ve küresel güç yapısına itiraz etti.

Barselona’daki tablo, sol siyasetin dünya genelinde yeniden ortak söylem üretmeye çalıştığını ve bu söylemin merkezine barış, çok taraflılık ve adalet vurgusunu yerleştirdiğini gösterdi.

İSPANYA-MEKSİKA HATTINDA YENİ YAKINLAŞMA

Toplantının dikkat çeken bir diğer sonucu ise İspanya ile Meksika arasındaki diplomatik ilişkilerde gözlenen yumuşama oldu. Uzun süredir soğuk seyreden ilişkiler, zirve kapsamında verilen mesajlarla daha ılımlı bir zemine taşındı.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum’un iki ülke arasında diplomatik kriz yaşanmadığını vurgulaması, Barselona buluşmasının yalnızca küresel mesajlarla değil, ikili temaslarla da sonuç ürettiğini ortaya koydu.

BARSELONA’DAN DÜNYAYA SİYASİ MESAJ

Barselona’daki zirve, savaşlara, aşırı sağ siyasete ve küresel sessizliğe karşı güçlü bir siyasi deklarasyona dönüştü. Özellikle Sanchez’in “yazıklar olsun” çıkışı ile Lula’nın müdahalelere yönelik sorgulayıcı dili, toplantının hafızalarda kalacak en sert başlıkları arasında yer aldı.

Görünen o ki Barselona’dan verilen mesaj yalnızca Avrupa’ya değil, savaşı normalleştiren tüm küresel düzene yönelikti.