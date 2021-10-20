Ispanaklar zehirli mi? Ispanak zehirlenmesi neden oluyor?

Giresun, Artvin ve Trabzon'da ıspanak içerisinde ıspanağa çok benzeyen 'güzelavrat' otu olarak bilinen 'atropa belladonna' nedeniyle zehirlenen 12 kişi tedaviye alınmıştı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ıspanak zehirlenmelerine ilişkin olarak “Ürünlerden numune aldık, analizleri yaptık. Ürünle ilgili bir problem yok. Ispanağın yanına yabancı otlar (Güzelavrat otu gibi) karışıyor. Piyasaya sürülen ürünlere el konulmuş durumda. Tüketicilerimizin ıspanakla ilgili bir şüphesi olmasın." diye konuştu.

Ispanak zehirlenmesi belirtileri neler?

Ispanak zehirlenmesi belirtileri; bulantı, kusma, ateş, ishal ve kanlı dışkılama biçimlerinde meydana gelebilmektedir. Bu belirtiler görüldüğünde acilen en yakın hastaneye başvurulmalıdır.

Güzelavrat otu nedir?

Güzelavrat Otu bitkisi M.Ö. bile kullanılmış. Çok şiddetli bir zehirlenme yapıyor yaprakları ve tohumları. Ağız kuruluğu, terlemede azalma, görme bozukluğu, cilt kıpkırmızı oluyor. Ispanakla oluşan bir zehirlenme değil. Ispanakla birlikte yanlışlıkla paketleniyor. Mide bulantısı, kusma, bilinç bozulmasına sebep oluyor.