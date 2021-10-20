  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Ispanaklar zehirli mi? Ispanak zehirlenmesi neden oluyor?
Sağlık

Ispanaklar zehirli mi? Ispanak zehirlenmesi neden oluyor?

Son günerde ıspanak zehirlenmesi haberleri bir hayli artmakta. Havaların soğumasıyla birlikte kış mevsimi sebze ve meyveleri pazarlaraki yerini alırken, vatandaşlar da soğuktan korunmak ve bu mevsimde hastalanmamak için yeşilliklere ilgi gösteriyor. Ispanak zehirlenmesi vakaları gelmeye başlaması üzerine vatandaşlar ıspanak zehirlenmesi neden oluyor? sorusunu sormaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 12:00:00 - 2021-10-20 12:00:59
Ispanaklar zehirli mi? Ispanak zehirlenmesi neden oluyor?

Giresun, Artvin ve Trabzon'da ıspanak içerisinde ıspanağa çok benzeyen 'güzelavrat' otu olarak bilinen 'atropa belladonna' nedeniyle zehirlenen 12 kişi tedaviye alınmıştı. 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ıspanak zehirlenmelerine ilişkin olarak “Ürünlerden numune aldık, analizleri yaptık. Ürünle ilgili bir problem yok. Ispanağın yanına yabancı otlar (Güzelavrat otu gibi) karışıyor. Piyasaya sürülen ürünlere el konulmuş durumda. Tüketicilerimizin ıspanakla ilgili bir şüphesi olmasın." diye konuştu. 

Ispanak zehirlenmesi belirtileri neler?

Ispanak zehirlenmesi belirtileri; bulantı, kusma, ateş, ishal ve kanlı dışkılama biçimlerinde meydana gelebilmektedir. Bu belirtiler görüldüğünde acilen en yakın hastaneye başvurulmalıdır.

Güzelavrat otu nedir?

Güzelavrat Otu bitkisi M.Ö. bile kullanılmış. Çok şiddetli bir zehirlenme yapıyor yaprakları ve tohumları. Ağız kuruluğu, terlemede azalma, görme bozukluğu, cilt kıpkırmızı oluyor. Ispanakla oluşan bir zehirlenme değil. Ispanakla birlikte yanlışlıkla paketleniyor. Mide bulantısı, kusma, bilinç bozulmasına sebep oluyor. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tehlikeli kavga:
Yerel

Tehlikeli kavga: "Bunlar PKK'lı" diye bağırdı, ortalık bir anda karıştı!

Trabzon'da kent merkezinde eski karısının bulunduğu aracı görünce laf atmaya başlayan şahıs, aracın içinden kesici aletlerle çıkan 3-4 kişil..
Doğu Perinçek iyice uçtu! Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 'pes' dedirten teklif
Siyaset

Doğu Perinçek iyice uçtu! Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 'pes' dedirten teklif

Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'nun ABD'nin kaos planının piyonu ilan eden Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, "AK Parti..
Bakan Mustafa Varank Türkiye'nin ilk yerli ve milli şanzımanını tanıttı
Teknoloji

Bakan Mustafa Varank Türkiye'nin ilk yerli ve milli şanzımanını tanıttı

Türkiye'nin ilk yerli ve milli şanzımanını tanıtan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TÜBİTAK desteğiyle geliştirilen Ecotorq motor..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay