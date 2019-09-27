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İsot üretiminde çalışan kadınlar Ekmeklerini 'acı'dan çıkartıyorlar

Şanlıurfa'da isot üretiminde çalışan kadınlar, hem kentin ekonomisine hem de aile bütçelerine katkı sağlıyorlar.

27 Eylül 2019 Cuma 12:10
İsot üretiminde çalışan kadınlar Ekmeklerini 'acı'dan çıkartıyorlar

Şanlıurfa'da isot üretiminde görev alan kadınlar, biberin el yakan acısına katlanarak evlerine ekmek parası götürmek için canla başla çalışıyor.

Merkez Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Mahallesi'nde oluşturulan alanda erken saatlerde iş başı yapan ve biberin el yakan acısında zor anlar yaşayan kadınlar, elle parçaladıkları ürünleri makineden geçirip örtülerin üzerinde kurumaya bırakıyor. Temizlediği biber miktarına göre yevmiye alan kadınlar, saat 06.00'da başladıkları mesailerini 19.00'a kadar sürdürüyor. İsot işçileri, kavurucu güneş ile en lezzetli ürünü elde etmenin sevincini yaşıyor. Biber üreticileri ise bereketli bir sezon geçirmeyi umut ediyor.

AA muhabirine konuşan işçilerden Feride Polat, işin durumuna göre günde ortalama 50 lira kazandığını belirterek "Burada hem aileme yardımcı oluyorum hem de kentimize özgü olan ürünün tanıtımına katkı sunuyorum. Çalışmalarımız 4-5 ay boyunca devam ediyor. Sıcaklar olduğu sürece işimiz iyi gidiyor, yağmur düşmeye başlayınca da işlerimiz zorlaşıyor. Bu iş gerçekten çok zor ancak bu işi yapan bilir. Biz ihtiyaçtan dolayı mecbur yapıyoruz. Eşim inşaatta ben de burada çalışıyorum. Çocuklarımla beraber burada çalışıyoruz." dedi.

Aynı bölgede çalışan Emine Polat da yaklaşık 25 yıldır isot işiyle uğraştığını ifade ederek şunları söyledi:

"Sabah güneşin doğumuyla isot yapmaya başlıyoruz. Herkes torba başı çalışıyor. Kaç torba çıkarılırsa ona göre fiyat belirleniyor. Günlük ortalama kişi başı 50 lira kazanılıyor. Ailemize katkı sunmak için sıcağa da acıya da katlanıyoruz aynı zamanda acıyı sevdiğimiz için de buna katlanıyoruz. Şanlıurfa'da acı çok seviliyor, biz de işimizi severek yapıyoruz. Acısına, sıcağına severek katlanıyoruz. Böylece hem Şanlıurfa'nın ekonomisine hem aile bütçemize katkı sağlıyoruz."

Şanlıurfa İsot Üreticileri Kooperatifi (ŞİKOP) Başkanı Bekir Polat ise biber üretiminin kış aylarının uzun ve yağışlı geçmesi nedeniyle geçen yıla oranla daha az olduğunu aktardı. Biberin az olmasının fiyatlara da yansıdığını anlatan Polat, şöyle konuştu:

"Geçen yıla göre biber fiyatları da isot fiyatları da arttı. Tarladan toplanan biberler, buraya getirildikten sonra kadınlar tarafından elle parçalanır ve sonrasında makineden geçirilip güneşte kuruması sağlanır. Şanlıurfa'da ortalama yaz sıcaklarının en etkili olduğu 3 ay boyunca isot yapılır. Amacımız bu sürede isotları hazırlayıp depolamak ve talep edenlere göndermektir. Biber temizleme işinde genelde kadınlar çalışıyor. Kadınların bazıları çocuklarıyla geliyor ve kazandığı parayla aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. ŞİKOP olarak daha kaliteli isot elde edebilmek için yeni bir yer tahsis edilmesi için çaba harcıyoruz. Amacımız Şanlıurfa isotunu daha iyi ortamlarda üretip hem Türkiye hem de Avrupa'ya göndermek istiyoruz çünkü bizim isotumuzun lezzeti başka bir yerde yok. Bundan dolayı bu değerimize daha fazla sahip çıkmamız lazım."

 

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 12:10
  1. acı
  2. ekmek
  3. İsot
  5. kadın
  6. Şanlıurfa
  7. Anadolu Ajansı

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