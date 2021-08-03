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Ekonomi İSO Türkiye İmalat PMI temmuzda 54’e yükseldi
Ekonomi

İSO Türkiye İmalat PMI temmuzda 54’e yükseldi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) anketinin temmuz ayı sonuçları açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-03 10:24:00 -
İSO Türkiye İmalat PMI temmuzda 54’e yükseldi

Eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, haziranda 51,3 olarak ölçülen manşet PMI temmuzda 54’e yükseldi. Son anket verileri faaliyet koşullarında ocak ayından bu yana en güçlü iyileşmenin yaşandığına işaret etti.

İyileşme en yüksek hızda

Yeni siparişlerdeki belirgin artışın da gösterdiği gibi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının gevşetilmesi temmuzda müşteri talebinde iyileşmeye yol açtı. Söz konusu iyileşme Ağustos 2020’den beri en yüksek hızda gerçekleşti. Uluslararası talebin güçlenmesiyle yeni ihracat siparişleri toplam yeni siparişlerden de hızlı arttı. Yeni siparişlerdeki artış ve kısıtlamaların kaldırılması, firmaların üretim hacimlerini üst üste ikinci ay genişletebilmesini sağladı. Büyüme hızı, haziran ayına göre arttı ve son dokuz ayın en yüksek düzeyinde gerçekleşti. İmalatçılar temmuzda genellikle iş yüklerini karşılayabilmiş olsalar da yeni siparişlerdeki büyümenin kapasite üzerinde bir miktar baskı oluşturduğuna yönelik işaretler gözlendi. Birikmiş işler hemen hemen değişim göstermedi.

“Yeni sparişler sektör genelinde artıyor”

Anket sonuçlarını değerlendiren IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları kaydetti: “Son PMI verileri, Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesiyle birlikte müşteri talebinde sağlanan iyileşmenin imalatçı firmaları olumlu etkilediğine ve yeni siparişlerin sektör genelinde arttığına işaret ediyor. Firmalar hızlı bir şekilde toparlanma yeteneğine sahip olduklarını geçtiğimiz yıl göstermişlerdi ve bunun bir benzerini tekrar gerçekleştirme yolunda görünüyorlar. İstihdam ve satın alma faaliyetlerinin ivme kazanması, firmaların artan iş yüklerini karşılamasına yardımcı oluyor. Öte yandan, koronavirüs vaka sayılarının tekrar yükselişe geçmesi, büyüme planlarının önümüzdeki aylarda yeniden olumsuz etkilenebileceği yönünde endişe yaratıyor.”

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