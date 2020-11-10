İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi ekimde 51,2 oldu

Buna göre, eylülde 51,9 olarak ölçülen İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi ekimde 51,2’ye gerilemesine karşın eşik değerin üzerinde kalarak ihracat ikliminde ılımlı düzeyde güçlenmeye işaret etti. IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, özellikle ABD ve bazı büyük gelişmekte olan ekonomilerin güçlü performansları sayesinde Türk imalatçılarının ihracat ikliminin iyileşmeye devam ettiğini belirterek, “Bununla birlikte, Kovid-19 salgınında ikinci dalganın yaşandığı Avrupa’da kışın yaklaşmasıyla birlikte tablonun kötüleştiği görülüyor. Türk imalatçıları için çok kritik bir pazar olan Avrupa’da talebin yavaşlaması, 2020’nin geri kalanında ihracat satışlarını güvence altına almanın daha zor olabileceğine işaret ediyor” değerlendirmelerinde bulundu.