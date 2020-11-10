  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi ekimde 51,2 oldu
Ekonomi

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi ekimde 51,2 oldu

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi’nin Ekim 2020 sonuçları açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 19:17:00 -
İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi ekimde 51,2 oldu

Buna göre, eylülde 51,9 olarak ölçülen İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi ekimde 51,2’ye gerilemesine karşın eşik değerin üzerinde kalarak ihracat ikliminde ılımlı düzeyde güçlenmeye işaret etti. IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, özellikle ABD ve bazı büyük gelişmekte olan ekonomilerin güçlü performansları sayesinde Türk imalatçılarının ihracat ikliminin iyileşmeye devam ettiğini belirterek, “Bununla birlikte, Kovid-19 salgınında ikinci dalganın yaşandığı Avrupa’da kışın yaklaşmasıyla birlikte tablonun kötüleştiği görülüyor. Türk imalatçıları için çok kritik bir pazar olan Avrupa’da talebin yavaşlaması, 2020’nin geri kalanında ihracat satışlarını güvence altına almanın daha zor olabileceğine işaret ediyor” değerlendirmelerinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Ekonomimiz zirve yapacak’ diyerek çağrı yaptı: Türkiye ile birlikte yürümek istiyoruz
Dünya

‘Ekonomimiz zirve yapacak’ diyerek çağrı yaptı: Türkiye ile birlikte yürümek istiyoruz

Endonezya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal, Türkiye ile olan ilişkileriyle ilgili dilkat çeken bir açıklama yaptı...
Bakan Soylu'dan Berat Albayrak paylaşımı
Siyaset

Bakan Soylu'dan Berat Albayrak paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevden af talebi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen eski Hazine ve Maliye Bakanı B..
Dünya şokta! 'Beklenmeyen bir durum' deyip koronavirüs aşı denemelerini durdurdular
Dünya

Dünya şokta! 'Beklenmeyen bir durum' deyip koronavirüs aşı denemelerini durdurdular

Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu, yeni tip koronavirüs aşı denemelerini durdurduklarını kamuoyu ile paylaştı.
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay