İSO 1.000’e ambalaj sektöründen 58 firma girdi

ASD’den yapılan açıklamaya göre, listede yer alan 58 firmanın üretimden satışları bir yıl öncesine göre yüzde 4,20 arttı, ihracatları yüzde 3,33 azaldı, buna karşılık çalışan sayıları yüzde 4,31 yükseldi.

ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, sektörün her geçen gün daha fazla ihracat yapmak için ter döktüğünü, ana hedefin Türkiye’de üretilen ambalajların en az yarısını ihraç etmek olduğunu belirtti. Geçen yıl 4,7 milyar dolarlık ihracat gelirine ulaşan ambalaj sektöründe, yaşanan büyümenin devam ettiğini aktaran Sarıbekir, büyümenin odağında ihracatın yer aldığını vurguladı.