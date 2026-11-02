İsmet Yıldırım, Sinoplu vatandaşlarla buluştu
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Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Sinop Sazlı ve Akbaş Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği’ni ziyaret ederek Sinoplu vatandaşlarla bir araya geldi.
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, ilçede yaşayan Sinoplu vatandaşlarla buluştu. Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yıldırım, misafirperverlikleri için dernek üyelerine teşekkür etti.
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Sinoplu hemşehrilerimizle güzel bir buluşma gerçekleştirdik.
Sinop Sazlı ve Akbaş Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği’ne misafir olduk.
Memleketlerine olan bağlılıklarını ve dayanışma kültürünü Ümraniye’mizde yaşatan hemşehrilerime misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum.”