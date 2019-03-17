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İsmet Yıldırım: “CHP bu ülkeyi idare edemez”

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, CHP’nin büyükşehir adayının bir ilçeyi bile yönetemeyeceğini ileri sürerek, “Geldiğin zaman çöp dağları altı ayda başlar.

17 Mart 2019 Pazar 12:37
İsmet Yıldırım: “CHP bu ülkeyi idare edemez”

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, CHP’nin büyükşehir adayının bir ilçeyi bile yönetemeyeceğini ileri sürerek, “Geldiğin zaman çöp dağları altı ayda başlar. Bu ülkeyi idare edemezsiniz. CHP bu ülkeyi idare edemez. Bu halk onlara vermez bunu” dedi.


AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, ‘Malatyalılar ile Gönülden Gönüle’ programına katıldı. Programda konuşan Yıldırım, göreve geldiklerinde Ümraniye’de yapacakları projeleri anlatarak Malatyalılardan destek istedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ın şu ana kadar bulunduğu görevlerde yaptığı hizmetleri hatırlatan Yıldırım, "Ben Binali Yıldırım’ı İstanbul için bir şans görüyorum. İstanbullular zaten yanlış yapmaz. Bir tane de imamın oğlu diye bir arkadaş çıkmış, ben de tanırım kendisini. Bir ilçe belediyesini belki idare edebilir. Ben biliyorum, tanıdığım için vizyonunu. Çıkmış şimdi terazinin kefesine girmeye çalışıyor. O terazi tartmaz, hiç basmaz yani. Bir tarata Binali abi, bir tarafta imamın oğlu. Güzel adam olabilirsin ama partin güzel değil partin. Kadron güzel değil, kadron. Geldiğin zaman çöp dağları altı ayda başlar. Bu ülkeyi idare edemezsiniz. CHP bu ülkeyi idare edemez. Bu halk onlara vermez bunu. Bunu samimi olarak söylüyorum bakın” şeklinde konuştu.


AK Parti döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin her alanda büyük bir mesafe kat ettiğini anlatan Yıldırım, “İstanbul kurumsal bir kimlik oldu belediyede. İstanbul’da İSKİ dünya çapında bir kurum oldu. Bunlar 1994 yılından evvel memurunun maaşını ödeyemiyordu. İşçisinin maaşını ödeyemiyordu, İSKİ çek karnesi alamıyordu. Bırak su getirmeyi. Suyu zaten konuşmuyorum. Suyun hali belliydi yani. Şimdi musluktan içilen su haline geldi. Temizlenmeyen yer kalmadı. İSKİ şuanda dünya çapında dünyaya örnek olan bir kurum haline geldi. İstanbul halkı bunlara burayı teslim etmez, ben öyle inanıyorum 31 Mart’ta. Ümraniye’de de zaten böyle bir şansın olmadığını düşünüyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 12:37
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