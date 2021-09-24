İSMEK’te Kürtçe dersler var mı? İSMEK Kürtçe dersler ne zaman başlayacak? İSMEK kurs kayıt ekranı

2021-2022 Eğitim yılında İSMEK'de eğitim görmek isteyen vatandaşlar İSMEK kayıt nasıl yapılır, son gün ne zaman? araması yapıyor. İSMEK kayıtları 24 Eylül'de başlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kuruluşu olan Enstitü İstanbul İSMEK'te, yeni dönemde Kürtçe’nin Kurmanci lehçesinde kurs başvuruları başladı.

İSMEK’te Kürtçe dersleri ne zaman?

Yüz yüze eğitimin verileceği A-1 ve A-2 seviyesindeki kurslar hafta içi ve hafta sonu olarak planlandı.

İSMEK’te Kürtçe dersleri nerede var?

Kurslar, Gümüşpala, Esenyurt, Mecidiyeköy Dil Okulu, Yıldıztepe ve Rasimpaşa İSMEK merkezlerinde verilecek.

İSMEK’te Kürtçe dersleri ne zaman başlayacak?

Kurmanci dersleri 6 Ekim'de başlayacak. Eğitimler 120 saat olacak ve yaklaşık 3 ay sürecek. 3 ayın sonunda yapılacak olan sınavda başarılı olan öğrencilere İSMEK başarı sertifikası verilecek. Enstitü İSMEK yeni dönemde A-1 seviyesi Kürtçe kurslar için 121, A-2 seviyesi için ise 139 kişilik kontenjan açıldı.

İSMEK kayıtları nasıl yapılır?

İSMEK kayıt tarihlerinin açılmasının ardından öncelikle kursiyer.ismek.istanbul adresine tarayıcınızdan giriş yapın.

Ardından açılan sayfada T.C kimlik numaranız ve doğum tarihiniz gibi bilgiler istenilmektedir. İstenilen bilgileri girerek sayfaya giriş yapınız.

Açılan sayfada Öğrenci Şartnamesi, Online Başvuru ve Kayıt Şartları, KVKK Aydınlatma ve Rıza Metni karşınıza çıkar. Bunları okuyarak onaylamanız için yanındaki kutucuğu işaretlemeniz yeterlidir. Ardından Onayla butonuna basınız.

Sisteme ilk defa giriş yapanlar için bir Kursiyer Kayıt Formu çıkmaktadır. Otomatik olarak sayfaya giriş yapınca çıkan formda istenilen tüm bilgileri (Eğitim bilgileri, iş bilgileri, adres bilgileri ve bazı kişisel bilgiler.) eksiksiz bir şekilde girerek Güncelle ve Kurs Seç butonuna tıklayın.

Ardından açılan sayfada bulunan Branşlar, İlçeler ve Kurs Merkezlerini istediğinize göre filtreleyebilir sonrasında istediğiniz kursları seçebilirsiniz.

Seçtiğiniz filtrelemelere göre çıkan kursları veya kurs merkezlerini seç butonuna göre tıklayarak kurs başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.