İSMEK kayıtlar ne zaman başlıyor 2021? Enstitü İstanbul İSMEK kurslarında hangi bölümler var?

İSMEK’in yeni adı ne oldu? "Enstitü İstanbul İSMEK" olarak adı değiştirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İSMEK) "Yeni Dönem Tanıtım Toplantısı", Beyoğlu'ndaki Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Enstitü İstanbul İSMEK kurslarında hangi bölümler var?

İmamoğlu, eğitim programlarının akademisyenlerin görüşleri doğrultusunda 4 temel kategoride yapılandırıldığını aktararak, “Kategorileri, 'Mesleki Eğitimler', 'Kişisel Gelişim', 'Güzel Sanatlar' ile 'El Sanatları ve Zanaat' olarak belirledik. Dört dalda, 22 alanda pek çok yeni eğitim programını bu yıl içinde İstanbullulara ulaştırmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı. Enstitü İstanbul İSMEK kurs kayıtları henüz başlamadı.

Enstitü İstanbul İSMEK kursları neler?

Bilişim Teknolojileri, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Grafik ve Teknik Tasarım, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri, Mesleki Teknik Eğitim, Moda Tasarımı ve Tekstil Teknolojisi, Muhasebe ve Finans, Robotik ve İnovasyon, Turizm ve Otelcilik, Yönetim ve Hizmet ile Ziraat alanları yer alıyor.