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İSLAM İsmailağa'dan "modern tesettür" açıklaması!
İSLAM

İsmailağa'dan "modern tesettür" açıklaması!

Sosyal medyada yaygınlaşan "modern tesettüre" ilişkin açıklamada bulunan İsmailağa Fıkıh Heyeti üyesi Abdulhamid Türkeri, bu tür kapanma tarzının her yönü ile İslam'a tezat olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-11-27 23:53:00 - 2022-11-28 00:49:32
İsmailağa'dan "modern tesettür" açıklaması!

 Yeniakit.com.tr 

İsmailağa Fıkıh Heyeti üyesi Abdulhamid Türkeri, sosyal medyada yaygınlaşan "modern tesettüre" ilişkin açıklamada bulundu.

Adı "modern tesettür" koyulan ve özellikle gençler arasında hızla yaygınlaşan sözde tesettüre ilişkin bir itiraz sesi de İsmailağa Cemaati'nden geldi.

İslam dininde vücut hatlarını kapatmayı amaçlayan tesettür, "modern tesettür" adı ile yok edilirken, bu tarz giyim-kuşamın dinimiz ile tezat olduğunu belirten Türkeri Hoca, şu ifadeleri kullandı:

Tesettürlü manken, tesettürlü sosyal medya fenomeni diye bir şey olamaz. Bu her yönüyle tezattır.

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