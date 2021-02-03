İsmailağa'dan 'devletimin yanındayım' paylaşımı

İsmailağa Camii resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada Boğaziçi provokakasyonuyla ilgili 'devletimizin yanındayız' mesajı verildi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde 'rektör istifa' sloganıyla başlayıp 'katil polis' sloganlarıyla devam eden olaylara ilişkin sosyal medyada #DevletiminYanındayım tagı açıldı.

Boğaziçi provokasyonuna karşı 'devletimizin yanındayız' mesajı

Boğaziçi provokasyonuna karşı devletin yanında bir duruş sergileyen İsmailağa tarafından, "Birlik-beraberlik içerisinde ve sağduyu ile hareket ettiğimiz takdirde ülkemiz üzerine planlanan tuzakları, kuranların üzerine, Mevla Teala’nın inayetiyle geçireceğimiz konusunda inancımız tamdır.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Geçmişte memleketimizin asayişinden ekonomisine kadar her alanda birçok probleme ve kalkınma hamlelerinde sekteye sebep olan hadiselerin bir benzerinin planlandığını düşündüren bir takım olaylar yaşanmaktadır.

Tarihte devlet geleneğine en köklü biçimde bağlı bulunan necip milletimizin, güvenlik güçlerinin vazife bilinci ve sağduyusu konusunda en küçük bir şüphesi yoktur. Birlik-beraberlik içerisinde ve sağduyu ile hareket ettiğimiz takdirde ülkemiz üzerine planlanan tuzakları, kuranların üzerine, Mevla Teala’nın inayetiyle geçireceğimiz konusunda inancımız tamdır.”