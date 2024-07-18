İsmailağa Fetva Kurulu üyesi Türkeri'den başıboş köpek açıklaması!
İsmailağa Fetva Kurulu üyesi Abdülhamid Türkeri, başıboş sokak köpeklerine ilişkin açıklamada bulundu.
Türkiye saldırgan başıboş sokak köpekleri için çözüm üretilmesini beklerken üzerinde çalışılan kanun tasarısı dün Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda görüşüldü. Komisyon toplantısında ilk üç madde kabul edilirken, bir sonraki toplantı Pazartesi günü yapılacak.
Başıboş sokak köpeklerine ilişkin tasarı üzerinde çalışılırken, sözde hayvanseverler tasarının kabul edilmemesi için her yolu deniyor.
İsmailağa Fetva Kurulu üyesi Abdülhamid Türkeri, başıboş sokak köpekleriyle mücadeleye ilişkin açıklamada bulundu. Türkeri, İslam fıkhına göre zararlı sokak köpeklerinin başka seçenek yoksa öldürülebileceğini söyledi.
Sözde hayvanseverlere eleştiride bulunan Türkeri, "Sen köpek besleme zevki yaşamak istiyorsan git bahçende, evinde yaşa." dedi.
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