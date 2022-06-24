İsmailağa Cemaatinin yeni lideri belli oldu! Hasan Kılıç...

İsmailağa Cemaati'nde Mahmut Efendi'nin yerine geçecek isim, cenaze namazında açıklandı. Mahmut Ustaosmanoğlu'nun oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu, cemaatinin yeni liderinin Hasan Kılıç Hocaefendi olacağını duyurdu.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati’nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu bugün cuma namazına müteakip son yolculuğuna uğurlanacak. Cenaze törenine saatler kala Fatih Camii’ne gelen binlerce kişi drone ile havadan görüntülendi.

İsmailağa Cemaati’nin lideri 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Ustaosmanoğlu, cuma namazına müteakip Fatih Camii’nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze töreni nedeniyle cami ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Cenaze törenine saatler kala binlerce camiye akın etti. Oluşan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

Son dakika haberi: İsmailağa Cemaati Lideri Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi Fatih Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı.

Oğlu vasiyetini açıkladı

Mahmut Efendi'nin oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu, cenaze namazında İsmailağa Cemaati'nin yeni liderinin kim olacağını şu sözlerle açıkladı:

Şu tabiri kullanarak bize bu görevi, vasiyeti anlatmamızı söylemişti: Benden sonra tabirini kullanarak, "Son nefesimi kullanana kadar ben cemaatimin başındayım. Yerime Hasan Efendi'yi cemaatimizin başına bırakıyorum" Allah hepinizden razı olsun.

Hasan Kılıç Hocaefendi kimdir?

Hasan Kılıç Hocaefendi 1930 Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı Çaybaşı köyünde dünyaya geldi. İlk talebeliği mahallesindeki evinde okudu. Bursa’da askerlik hizmetini yapan Hasan Efendi’ye manevî dersini Nuri Efendi vermişti.