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Gündem

İsmailağa Cemaati’nden yetkililere çağrı: Vakti gelmedi mi?

İsmailağa Cemaatinin Lideri Mahmud Ustaosmanoğlu Hazretleri'nin torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu, kadının beyanını esas alarak büyük bir yıkıma yol açan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili olarak çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 18:37:00 -
İsmailağa Cemaati’nden yetkililere çağrı: Vakti gelmedi mi?

İsmailağa Cemaatinin Lideri Mahmud Ustaosmanoğlu Hazretleri'nin torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu, aile kurumunu tehdit eden İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması gerektiğini söyledi.

Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kavimlerin helakına eş değer kötülük taşıyan ve Müslüman millet ve cemiyeti, dönüşü olmayacak uçuruma hızla iten,
içi ve dışıyla batıl İstanbul sözleşmesinin topyekün iptal edilme vakti gelmedi mi? Şimdi değilse ne zaman?" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

mehmet

bizler sadece Peygamber efendimize hazret deriz,diğer ..... demeyiz.kim bunlar.
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Yazık

Yazık onca hizmeti bir istanbul sözleşmesi ile heba ettiniz. 
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