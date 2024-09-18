İsmail Yüksek’e İtalya’dan kanca! Derbide gözler onun üzerinde olacak

Süper Lig'in 6. haftasında kendi evinde Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe’de flaş bir gelişme yaşandı.

Zorlu karşılaşma öncesinde İtalya’nın iki önemli kulübünün, Sarı Lacivertlilerin yıldızı İsmail Yüksek’i izleyeceği iddia edildi.

ATALANTA VE ROMA İZLEYECEK

Yüksek’i izleyecek olan kulüplerin ise; Atalanta ve Roma olduğu, iki takımın da yetkililerinin, Yüksek’i derbide izleyeceği öne sürüldü.

1 GOL 6 ASİST YAPMIŞTI

Milli Takım forması da giyen İsmail Yüksek, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 47 maça çıkmış, bu maçlarda 1 gol 6 asist yapma başarısı göstermişti.

25 yaşındaki futbolcu, başarılı performansı sonrasında çok sayıda Avrupa takımının radarına girmişti.