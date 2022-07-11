İsmail Yüksek kaç yaşında? İsmail Yüksek oynadığı takımlar:
Fenerbahçe'nin genç oyuncularında İsmail Yüksek sergilediği performansla dikkat çekiyor. Pek çok kişi ise İsmail Yüksek'in kariyeri, yaşını araştırıyor. İsmail Yüksek kim?
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de İsmail Yüksek sergilediği performansla dikkat çekti. Peki, İsmail Yüksek kim?
İsmail Yüksek kaç yaşında? İsmail Yüksek oynadığı takımlar:
İsmail Yüksek 26 Ocak 1999'da dünyaya geldi. Önlibero mevkinde oynayan 23 yaşındaki futbolcu altyapı kariyerine Bursaspor'da başladı. Bursaspor, Bursa Merinosspor, Yeşil Bursa, Yıldırım Belediyesi ve Bursa Yıldırım altyapılarında top koşturan İsmail Yüksek 2018'de Gölcükspor ile A Takım kariyerine başladı. Fenerbahçe 19 Ağustos 2020'de Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i transfer etti. İsmail Yüksek; Balıkesirspor, Adana Demir ve Bursaspor'da kiralık olarak forma giydi. Geçtiğimiz sezon Bursaspor'da kiralık olarak top koşturan genç futbolcu 30 maça çıktı ve 3 gol kaydetti.