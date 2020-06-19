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Aktüel

İsmail YK, savcılığa şikayet edildi

Prof. Dr. Orhan Kural, İsmail YK adıyla tanınan İsmail Yurtseven'i "Yaktırdın bir sigara" şarkısıyla gençleri sigara ve alkole özendirdiği gerekçesiyle savcılığa şikayet etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 16:45:00 -
İsmail YK, savcılığa şikayet edildi

Prof. Dr. Orhan Kural, İsmail YK adıyla tanınan İsmail Yurtseven'i "Yaktırdın Bir Sigara" şarkısıyla gençleri sigara ve alkole özendirdiği gerekçesiyle şikayet etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe vererek, İsmail YK'nın "Tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi kanununa muhalefetten" cezalandırılmasını istedi. Kural ayrıca, şarkının klibinin yayından kaldırılması ve erişiminin engellenmesi için de Sulh Ceza Hakimliğine dilekçe verdi.

Orhan Kural, aynı zamanda klibi yayınlayan şirket yetkilisinden de şikayetçi oldu. Dilekçede, şarkının klibinde İsmail YK'nın elinde sigarayla olan bölümlerin görsellerine de yer verildi. Açıklama yapan Orhan Kural, yaptığı şikayetlerden sonra tehdit edildiğini de iddia etti. Kural daha önce Çağatay Ulusoy, Sezen Aksu, Teoman, Cem Yılmaz gibi isimleri de aynı gerekçeyle şikayet etmişti.

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Yorumlar

SUZAN

ÇOK İYİ YAPMIŞ.ALLAH BELANI VERSİN DIYE SARKI SOYLEYENDEN NE HAYIR GELIR.
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Zihni

Bu tür işgüzarlıklar o şarkının ve o şarkıyı söyleyenin reklamından başka bir işe yaramaz.Acaba şarkı beklenen ilgiyi pek görmedi de böyle bir yola mı girildi?
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