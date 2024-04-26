İsmail Uğur Dündar yayın yasağı getirtti ancak kendisi susmuyor!

Son günlerde Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’nun ablası olan Dilara Gülatan’ın açtığı babalık davasıyla gündeme gelen İsmail Uğur Dündar, sosyal medya hesabından yine enteresan açıklamalara imza attı.

Türkiye günlerdir Suphiye Orancı ve kızlarını konuşuyor. Orancı'nın Metin Akpınar'la olan ilişkisinden olan Duygu Nebioğlu, ablasının babasının da "medya dünyasından" olduğunu iddia etmişti. Bu iddia sonrası Dilara Gülatan'ın babasının Uğur Dündar olduğu iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. DNA raporu ile ilgili çelişkili iddiaların ardından Dündar'ın kendisiyle ilgili çıkan haberlere yayın yasağı getirmesi 'bunun neresi araştırmacı gazeteciliğe uyuyor' sorusunu sordurup, kamuoyunda tepkilere neden olmuştu. Yayın yasağının getirildiği yetmiyormuş gibi Dündar'ın meslektaşlarını hedef göstererek hakaret ve beddua etmesi ayrıca eleştirilen noktalardan biri haline gelmişti.

"KONUŞUR VE YAZARLAR"

Hemen her gün Suphiye Orancı'nın kızı Dilara Gülatan'ın açtığı "babalık' davası ve süreciyle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan İsmail Uğur Dündar, gündeme yine bomba gibi açıklama ile geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: "Biz halkın gerçekleri öğrenme hakkı için cesurca konuşur ve yazarız. Onlar ise bizi konuşur ve yazarlar. Olacak o kadar farkımız" ifadelerine yer verdi.

"TÜM DÜNYA İÇİNDE"

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu da en az İsmail Uğur Dündar kadar açıklamalarıyla dikkat çeken isimlerden biri. Nebioğlu Sabah Gazetesi'nin 'Uğur Dündar'ın babalık davasıyla ilgili basın yasağı tartışmalara neden oldu! Hangi hallerde yayın yasağı getirilebilir?' başlıklı haberini paylaşıp İsmail Uğur Dündar'ın Suphiye Orancı'ya hakaretini vurgulayarak şu açıklamalara yer verdi: "Bu konuyla ilgili etik davranan tüm gazetecilere ve bana ulaşan değerli sanatçılara teşekkür ediyorum. Haberi okuyun. Zaten bana deli damgası vurmak, anneme çalışandı demek en kolayıydı. Eğer bu film ise tüm dünya içinde."

BABASINI ARAYACAK

İki kızının babasının oyuncu Metin Akpınar olduğu ortaya çıkan, bir kızının babasının da gazeteci Uğur Dündar olduğu iddia edilen Suphiye Orancı gündemden düşmüyor. Orancı'nın dördüncü kızı olan abla Songül de babasını arıyor.

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