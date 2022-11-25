İsmail Saymaz'ın 'Partili Kaymakam' iddiası hikaye çıktı

Muhalif basının haberi yine iftira çıktı. İktidar aleyhine kara propaganda yapmak ve kitleleri yanlış yönlendirmek üzere Halk TV personeli İsmail Saymaz tarafından servis edilen "Partili kaymakam" başlıklı yazının sahte olduğu tespit edildi. Yazıda partili kaymakam olarak hedef gösterilen Amasya Hamamözü Kaymakam Vekili Şeyma Şendur'un kaymakamlık sınavlarından çok önce üyesi olduğu AK Parti'den istifa ettiği vurgulandı.

Sosyal medyada köpürttüler

Saymaz'ın bu iddiasını, çeşitli medya kuruluşları hiçbir teyit alınmaksızın salt hükümeti karalamak için kopyalayıp yapıştırarak, "AKP kadın kolları MKYK üyesi kaymakam oldu" ifadeleriyle servis etti. Sosyal medyadaki muhalif trol ağıyla köpürtülen dezenformasyon, Şendur ve AK Parti aleyhine kullanıldı. Fakat kısa süre içinde Saymaz'ın yazısının sahte olduğu tespit edildi.

2020 yılının ilk çeyreğine kadar AK Parti'de görev alan Şeyma Şendur'un, 10 Temmuz 2021'de yazılısı gerçekleştirilen kaymakamlık sınavlarından 1 yılı aşkın süre önce, 27 Mart 2020 tarihinde parti üyeliğinden istifa ettiği öğrenildi.

Sınavlara girip hak etti

Şendur, 20 Eylül-2 Ekim 2021 tarihleri arasında yazılı sınavdan 86, sözlü mülakattan 71 puan aldığı ve 95'inci sıradan kaymakam adaylığına hak kazandığı ortaya çıktı.

Muhalif Saymaz'ın iftira içerikli yazısı şöyle:

"Partili cumhurbaşkanı, partili AYM üyesi, partili hakim, partili büyükelçiden sonra partili kaymakam adayı da atandı. İki yıl öncesine kadar AK Parti Kadın Kolları Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi olan Şeyma Şendur, 20 Eylül-2 Ekim 2021 arasında yazılıdan 86, mülakattan 71 puan aldı ve 95. sıradan kaymakam adaylığına hak kazandı. Şu an Amasya Hamamözü’nde kaymakam vekili olarak görev yapıyor. Parti üyelerinin kaymakam olması önünde yasal bir engel yok. Ancak teamüllere göre, kaymakamlıkta tarafsızlığın sağlanması için tercih edilmiyordu. Şendur’la birlikte bu bürokratik gelenek de yok edilmiş oldu."

Öte yandan İsmail Saymaz, henüz yalanıyla ilgili bir açıklama yapmadı.

İşte Saymaz'ın yalanını yayan muhalif medya yayın organları ve trolleri: