İsmail Saymaz'ın kankası Hataylı avukat başörtü yasakçısı çıktı!

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Halk TV yorumcusu İsmail Saymaz, Hatay'da meydana gelen 6.4 şiddetindeki deprem esnasında, adliyede duruşma yapıldığı yalanını ortaya attı.

İsmail Saymaz'ın sözleri, Adalet Bakanlığı tarafından yalanlandı. Adalet Bakanlığı tarafından Saymaz'ın iddiasına ilişkin yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde yer alan ‘İki deprem ile sarsılan Hatay'da duruşmalar devam ediyordu’ iddialarıyla ilgili olarak bir basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Hâkimler ve Savcılar Kurulunun 06/02/2023 tarihli yazısı uyarınca Hatay Adalet Sarayı binasında duruşmalar yapılmamaktadır." denildi.

İsmail Saymaz'ın yalanına kaynak olarak gösterdiği Avukat Bülent Akbay ise, hafızalarda başörtüsü düşmanı olarak yer alıyor.

28 Şubatçılar lisede baş göstermişti!

2013 yılında İskenderun’daki bir lisede Mavi Marmara şehidi Cengiz Akyüz’ün kızına uygulanan başörtüsü yasağıyla ilgili 2019 yılında mahkemeden haksız bir karar çıkmıştı.

İskenderun Paşa Karaca Anadolu Öğretmen Lisesi’ndeki üç öğretmenin, şehit kızı Beyza Bengisu Akyüz’e uyguladığı başörtüsü baskısını 2013 yılında gündeme taşıyan Yeni Akit gazetesine "sus" cezası verilmişti.

Okuldaki 28 Şubat artıklarının avukatı Bülent Akbay'dı!

Mavi Marmara Şehidi Cengiz Akyüz’ün, İskenderun Paşa Karaca Anadolu Öğretmen Lisesi 10. sınıfta eğitim gören kızı Beyza Bengisu Akyüz, okula başörtülü gittiği gerekçesiyle öğretmenlerinin tehditlerine maruz kaldı. İnancını başında taşıyan lise talebesi Akyüz, okul öğretmenlerinin baskısına uğradı. Okuldaki bir takım öğrenci grubunun da şehit kızı Beyza Akyüz’e tepki koymasını sağlayan öğretmenler hakkında okul idaresinin onayıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Yerel mahkemede başörtü yasağı mağdur dinlendi ve öğretmenin tazminat talebi reddedildi.. Ancak başörtü yasakçısı öğretmen tarafından dosya İstinaf Mahkemesi’ne taşındı. Dosya üzerinde inceleme yapan Adana Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi, tarihe karanlık harflerle yazılacak skandal bir karar verdi. İstinaf mahkemesi, yerel mahkemenin başörtülü mağdur ve Akit lehine verdiği kararı bozarak Yeni Akit'i tazminat cezasına çarptırdı.

Akit'in Anayasa Mahkemesi'ne taşıdığı tazminat kararı bozulmuştu.