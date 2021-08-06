İsmail Saymaz yine kameralara oynamış! Arkasına bakmadan kaçtığı görüntüler ortaya çıktı
Halk Tv canlı yayının 'yalan' habere öfkeli bir grup tarafından basılmasından sonra "Kaba kuvvet karşısında geri adım atmayacağımızı az önce de gördüler." diyerek iddialı cümleler kuran İsmail Saymaz'ın, kameralara oynadığı ortaya çıktı.
Yeniakit.com.tr
Dün Muğla'nın Marmaris ilçesinde Halk Tv canlı yayını basılmış ve arbede çıkmıştı. İstenmeyen görüntülerin yaşandığı yayın, Halk Tv'ye 'yalan haber' tepkisi gösteren grubun olay yerinden uzaklaşmasından sonra devam etmişti.
Arkasına bakmadan kaçmış!
Programın konuklarından İsmail Saymaz, "Kaba kuvvet karşısında geri adım atmayacağımızı az önce de gördüler." diyerek iddialı cümleler kurmuştu. Ortaya çıkan görüntülerde İsmail Saymaz'ın arkasına bakmadan kaçtığı gözlendi.
Kendini güvene aldıktan sonra arbedeyi bir süre elleri cebinde izleyen Saymaz'ın kameralara oynarken kullandığı ifadeler, sosyal medyada alay konusu oldu.