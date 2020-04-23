İsmail Saymaz skandal diziyi yere göğe sığdıramadı! Sosyal medyadan tepki yağdı

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Gazeteci İsmail Saymaz, işgal güçleri İsraillileri kahraman, Filistinlileri terörist olarak gösteren siyonist yapımı Fauda dizisini öve öve bitiremedi. Saymaz'ın sosyal medya hesabından tavsiye ettiği dizide Filistin davasıyla dalga geçilip terör devleti İsrail'in propagandası yapılıyor. Dizi de ayrıca Filistinliler köstebek, İsrailliler ise son ana kadar savaşan kişiler olarak tanıtılıyor.

2015'te ilk kez ekranlara gelen Netflix yapımı Fauda dizisinin 3. sezonu 16 Mart'ta yayınlandı. Son sezonda açıkça İsrail algısı yapılıp ve Filistinlilerin acısıyla dalga geçiliyor. Diğer sezonlara göre tamamen kışkırtıcı ve Filistinlileri aşağılayan bir dil kullanılıyor. İsrail sokaklarını süsleyen dizinin tanıtım afişlerinde, ‘Gazze’ye Hoş Geldiniz’ ifadesinin yanında dizinin başrol oyuncusunun yüzünü yara içinde gösteren bir fotoğrafı yer alıyor. Dizideki sahnelerde ajanlar sürekli yeni bir görevin heyecanıyla harekete geçiyorlar.

İngilizler diziye tepki gösterdi

İngiliz Middle East haber sitesinden Orly Noy da konuyla ilgili bir yazı kaleme aldı. Yazısında diziyi yerden yere vuran ve İsrail’i ağır bir dille eleştiren Noy, İsrail’in kuşatması altında bulunan Gazze’deki iki milyondan fazla insanı cezalandırma yoluna dikkat çekti ve dizinin İsrailli izleyicilere sanal bir oyun gibi sunulduğuna dikkat çekti.

İsmail Saymaz'ın paylaşımları

İsmail Saymaz, açıkça siyonistleri öven diziyi yaptığı paylaşımlarla yere göğe sığdıramadı. 'Efsane' diyerek tavsiye ettiği dizide, Filistinlilere yönelik alçak propagandaları görmezden geldi.

Sosyal medyada Saymaz'a gelen bazı tepkiler