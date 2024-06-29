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Gündem İsmail Saymaz şaşırtmadı! Türkiye’nin PKK’yla mücadelesini bile eleştirdi
Gündem

İsmail Saymaz şaşırtmadı! Türkiye’nin PKK’yla mücadelesini bile eleştirdi

Yeniakit Publisher
2024-06-29 01:20:00 -

Türkiye'nin terörle mücadele amacıyla Suriye topraklarında operasyon yapmasına karşı çıkan İsmail Saymaz, Türkiye'nin Suriye'den çekilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin terörle mücadelesine karşı çıkan zihniyetle aynı safta yer alan İsmail Saymaz, Halk TV canlı yayınında Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini istedi.

Saymaz'ın açıklaması şöyle:

Güncel bir vaziyetten bahsediyorum. Suriye kendi topraklarında hakim olma hakkına sahiptir. Bu topraklar bizim değil, İdlib'de çok geniş bir coğrafya'yı kontrol ettik. PYD Akdeniz'e doğru gelmisin diye orda kaldık. Orada tonlarca terörist hüküm sürüyor. Evvela burdan çıkmalıyız adım adım kontrol ettiğimiz tüm bölgelerden çıkmalıyız.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeşil ışık yaktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye ile bu ilişkileri geliştirmekte geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde birlikte hareket ederiz. Suriye'nin de iç işlerine karışmak gibi bir derdimiz, bir hedefimiz asla olamaz. Çünkü Suriye halkı bizim kardeş halklar olarak beraber yaşadığımız bir topluluktur. Nasıl ki biz Suriye'yle ilişkilerimizi çok çok canlı tuttuysak geçmişte ailece görüşmelere varıncaya kadar biliyorsunuz sayın Esed'le biz bu görüşmeleri yaptık. Yarın olmaz diye bir şey kesinlikle mümkün değil, yine olur. Suriye'nin iç işlerine karışmak gibi bir derdimiz asla yok." diyerek açık kapı bıraktı.
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