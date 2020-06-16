İsmail Saymaz Hürriyet'ten neden kovulduğunu itiraf etti: Provokasyondan vazgeçememiş

Twitter’dan provokatif paylaşımlarda bulunan ve her yalanı elinde patlayan bu yüzdende geniş kesimlerin tepkisini çeken sözde ‘gazeteci’ İsmail Saymaz, katıldığı bir canlı yayında Hürriyet’ten kovulma sebebini açıkladı.

Saymaz, neden ayrıldığını şu sözlerle açıkladı:

"Benden iki şey istediler. Dediler ki; 'birincisi bundan sonra bizim grubun dışında herhangi bir televizyon mecrasına çıkmazsan seviniriz. Tabi buna Habertürk ve Halk TV de dahil. İkincisi sosyal medyada sadece haber paylaşmanı rica ediyoruz.' Ben bu iki şartı işe girilebilirken kabul edilebilir olduğunu, yıllardır bu koşulda çalışan bir gazetecinin başa dönerek bunları kabul ederek çalışmasının zor olacağını söyledim. Bunun üzerine en doğrusu benim ayrılmam olur dedim. Onlar da bana; 'Seni işten çıkaramayız ama sen istifa edersen olur' dediler.”