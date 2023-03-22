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Gündem İsmail Saymaz duyurdu: HDP yarın açıklayacak
Gündem

İsmail Saymaz duyurdu: HDP yarın açıklayacak

İsmail Saymaz, HDP'nin cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayacağını ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-03-22 03:59:00 -
İsmail Saymaz duyurdu: HDP yarın açıklayacak

Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde HDP heyeti ile TBMM'de görüşmüştü.

Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için destek istediği görüşmede hangi konularda pazarlığa girişildiği merak edilirken, HDP'nin kararının belli olduğu öne sürüldü.

Aday çıkarmayacaklar

Muhalif kimliği ile bilinen gazeteci İsmail Saymaz, HDP'nin cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayacağını ve Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini duyurdu. Saymaz, bu kararın yarın Ankara'da açıklanacağını ifade etti.

İsmail Saymaz açıkladı

"HDP, Cumhurbaşkanı adaylığında tavrını belirledi. HDP aday çıkarmayacak ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu işaret edecek."

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