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Siyaset İsmail Saymaz duyurdu! CHP'den Muharrem İnce'ye adaylık teklifi
Siyaset

İsmail Saymaz duyurdu! CHP'den Muharrem İnce'ye adaylık teklifi

Yeniakit Publisher
2023-12-06 22:38:00 -
İsmail Saymaz duyurdu! CHP'den Muharrem İnce'ye adaylık teklifi

İsmail Saymaz, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin İBB Başkanı İmamoğlu'yla görüştüğünü, CHP'nin İnce'ye İzmir adaylığını teklif ettiğini iddia etti.

 İsmail Saymaz, yerel seçimde muhalefete ittifak çağrısı yapan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla görüştüğünü iddia etti.

Saymaz, CHP'nin İnce'ye İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması için teklif götürdüğünü belirtti.

 İnce: İş birliği önerisine açığım

İnce'nin iddiaları doğruladığını söyleyen Saymaz, "İnce, 'ben muhalefetin elindeki kalelerin AK Parti’nin eline gitmesini istemem. Buna gönlüm razı olmaz. Bu bakımdan iş birliği önerisine açığım' dedi" diye konuştu. Saymaz'ın iddiasına göre İnce, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Ben muhalefetin elindeki kalelerin AK Parti’nin eline gitmesini istemem. Buna gönlüm razı olmaz. Bu bakımdan iş birliği önerisine açığım. Önümüzdeki hafta da görüşeceğiz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için teklif edilmedi ama benim kulağıma geldi"

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