İsmail Saymaz da muhalefetten bir cacık olmayacağını anladı

AK Parti ve Tayyip Erdoğan nefretinde birleşen 6 partinin liderinin buluşmasını değerlendiren Halk TV yazarı İsmail Saymaz, özellikle İYİ Parti'nin masadan mutsuz ayrıldığını yazdı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in o gece pek konuşmadığına vurgu yapan Saymaz, “İyi Parti'nin bir ağır topu” diyerek ismini paylaşmadığı bir kaynağının konuya ilişkin, “Üzerinde anlaşılması gereken, sadece parlamenter sistem konusuydu. Ama öyle ileri noktaya taşıdılar ki, gelecekte problem olacak bir yapı inşa ettiler. Yeni partiler kendilerine alan açma mücadelesi veriyor. İleride istekler zirve yapar. Belli konularda anlaşmakta sıkıntı çıkar. Grup kurmaya kadar istekler var. Olması gereken, 'Parlementer sistemde anlaştık' demekti. Büyük anlam yüklendi” sözlerini aktardı. Saymaz, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmak arzusundan ötürü bu aşamaya gelindiğini ifade eden İyi Partili yetkilinin, "Adaylık düşündüğü için herkese taviz vermeye hazır bir halde olduğunu görüyorum. Onun bu halinin sezilmesinin ileride daha büyük sıkıntılar çıkaracağını düşünüyorum” dediğini de belirtti. Toplantıya dair edindiği kulis bilgilerini de paylaşan Saymaz, “Deva ve Gelecek'in Millet İttifakı'na katılıp katılmayacakları ise netleştirilmedi. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, iktidarın Seçim Kanunu'nda yapacağı değişikliği görmek istediklerini söylüyor. Barajın yüzde 5'e indirilmesi Millet İttifakı'nda hesapları bozabilir” dedi. Saymaz, bugünkü köşe yazısının "İyi Parti memnun değil" başlıklı bölümünde şunları kaydetti:

"Ahlatlıbel'de en memnuniyetsiz görünen İyi Parti lideri Meral Akşener'di. O gece pek konuşmadı.

İyi Parti'nin bir ağır topuna "Neden?" diye sordum.

Şöyle dedi:

"Üzerinde anlaşılması gereken, sadece parlamenter sistem konusuydu. Ama öyle ileri noktaya taşıdılar ki, gelecekte problem olacak bir yapı inşa ettiler. Yeni partiler kendilerine alan açma mücadelesi veriyor. İleride istekler zirve yapar. Belli konularda anlaşmakta sıkıntı çıkar. Grup kurmaya kadar istekler var. Olması gereken, 'Parlementer sistemde anlaştık' demekti. Büyük anlam yüklendi."

İyi Partili yetkili, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmak arzusundan ötürü bu aşamaya gelindiğini savunuyor.

Şöyle devam etti:

"Adaylık düşündüğü için herkese taviz vermeye hazır bir halde olduğunu görüyorum. Onun bu halinin sezilmesinin ileride daha büyük sıkıntılar çıkaracağını düşünüyorum."

İTTİFAKTA "DAVUTOĞLU" GERİLİMİ...

Diğer yandan Saymaz, toplantıya katılan muhalefet partileri arasında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu konusunda da rahatsızlık olduğunu belirtti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Millet İttifakı'nın adını değiştirmeyi önerdiğini ancak bunun reddedildiğini belirten Halk TV yazarı şöyle devam etti;

"Bir lider "Yaklaşık 20 yıldır hukuksuzluklara direnen kitle var. Muhalifleri hiçe sayıp 'Biz geldik, değiştiriyoruz' demek rahatsız edici olur" diyor. Bir milletvekili de "Davutoğlu kendisini 7 Haziran'daki gibi istikşafi görüşme yapan başbakan sanıyor" diye eleştiriyor.

Bu arada, kabinenin protokole bağlanmasının tartışmaya açıldığını duydum. İddialara göre "Her bakanın ittifak partilerinden birer yardımcısı olsun" denildi.

Bu öneri de geri çevrildi.

Deva ve Gelecek'in Millet İttifakı'na katılıp katılmayacakları ise netleştirilmedi. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, iktidarın Seçim Kanunu'nda yapacağı değişikliği görmek istediklerini söylüyor. Barajın yüzde 5'e indirilmesi Millet İttifakı'nda hesapları bozabilir."